عودة كابوس إسكوبار .. لاعب كولومبيا يخشى العودة لبلاده بعد تلقيه رسائل بالقتل!

هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان، ما حدث قبل 32 عامًا، وتحديدًا عقب مونديال الولايات المتحدة، حينما فجع العالم بمقتل اللاعب الكولومبي أندريس إسكوبار.

وعثر على إسكوبار مقتولًا بالرصاص أمام ملهى ليلي في كولومبيا، بعد خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم 1994، حيث تسبب إسكوبار في هز شباك مرماه عن طريق الخطأ، ما أدى إلى وداع حلم المونديال.

الهدف الخاطئ قاد المنتخب الأمريكي للفوز على كولومبيا بنتيجة (2-1)، حيث كان إسكوبار يحاول تشتيت تمريرة عرضية قبل أن تذهب إلى مرمى فريقه، ليودع دور المجموعات.

وبعد حوالي عشرة أيام من وداع كأس العالم، كان إسكوبار في مواجهة مجموعة من جماهير كرة القدم أمام إحدى حانات مدينة مادلين، ثاني أكبر مدينة في كولومبيا، والمعروفة بسيطرة عصابات المخدرات، فيما تطور الأمر إلى تلقيه 6 رصاصات أردته قتيلًا، ومع كل طلقة، كان القاتل يردد "هدف"، بحسب رواية شبكة سي إن إن.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به في قتل إسكوبار، وكان يُدعى هومبرتو كاسترو مونيوز، وكان يعمل حارسًا شخصيًا وسائقًا لدى أخوية "جالونز"، وحُكم عليه بالسجن لمدة 43 سنة، إلا أنه قضى 11 عامًا فقط ثم تم إطلاق سراحه بسبب حسن سلوكه.

ورجحت النيابة العامة بأن مقتل إسكوبار تعلق بمراهنات كرة القدم في كولومبيا، حيث قيل إن أخوية "جالونز" خططوا لقتله، لأنهم راهنوا بمبالغ كبيرة على مباريات الفريق في كأس العالم.