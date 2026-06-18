يشارك في كأس العالم .. القبض على نجم كوت ديفوار بسبب "التلاعب في نتائج المباريات"

وفقًا لموقع "ذا أتلتيك"، فإن واهي وجد نفسه في قلب عاصفة قانونية، عقب تقارير تفيد باعتقاله للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات، حيث يخضع صاحب الـ23 عامًا، والذي يمثل حاليًا منتخب بلاده على أكبر مسرح عالمي، للتحقيق بشأن سلوكه خلال مباراة في الدوري الفرنسي، بين نيس وميتز، بتاريخ 17 مايو.

وتم فتح تحقيق في شبهات التلاعب بنتائج المباريات، بعد أن رصدت رابطة كرة القدم المحترفة الفرنسية، أنماطًا مشبوهة في المراهنات تتعلق بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها واهي في الدقيقة 35 من المباراة ضد ميتز، والتي كانت الخامسة له هذا الموسم، وأدت إلى إيقافه عن مباراة الذهاب في مباراة الملحق الهبوطي لفريق نيس.

ونتيجة لذلك، بعد ساعات من عودته لتسجيل هدفين في مباراة الإياب يوم 29 مايو، تم القبض على المهاجم الإيفواري من قِبل ضباط شرطة مكافحة الفساد الفرنسية، فيما يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كان واهي قد حصل على البطاقة الصفراء عمدًا خلال المباراة.