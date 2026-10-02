احذر يا السعودي من قفزة فلسطين: ثنائية الدباغ والبديل السحري لـ"منبوذ" الأهلي .. وابن "عرب 48" يترك بصمته!

انتفاضة كروية بحتة، يقودها المدرب إيهاب أبو جزر، الذي يقدم نسخة مذهلة لمنتخب فلسطين، تثبت بأنه عازم بقوة على التنافس في بطولة كأس آسيا 2027، بعد أن قدم مستويات رائعة، خلال جولته في فترة التوقف الدولي، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

أبو جزر بات وكأنه وجد "التوليفة" المناسبة لكتيبة الفدائي، تكلّلت بنتائج رائعة خلال أجندة الفيفا، تؤكد أن منتخب فلسطين، لن يكون "لقمة سائغة" في كأس آسيا، خاصة وأنه مع كل بطولة مؤخرًا بات يكتب تاريخًا جديدًا له.

منتخب قوي يمطر شباك خصومه، جاءت قفزته، بالتزامن مع تألق المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، في ظل الإشادة بأداء اليوناني جورجيوس دونيس، في اختبار عناصر جديدة، مكنت الأخضر من تحقيق العلامة الكاملة، والتأهل إلى نصف النهائي بأداء هجومي، وشباك خالية، ما يؤكد أن مباراة الافتتاحية في كأس آسيا، التي ستجمع بين السعودية وفلسطين، في يناير المُقبل، ستكون خير مشهد بداية للبطولة التي ستقام في جدة.

لمحات حول القفزة الفلسطينية، تستعرضها النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..