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محمود خالد

احذر يا السعودي من قفزة فلسطين: ثنائية الدباغ والبديل السحري لـ"منبوذ" الأهلي .. وابن "عرب 48" يترك بصمته!

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منتخب فلسطين يواصل قفزته في هدوء..

انتفاضة كروية بحتة، يقودها المدرب إيهاب أبو جزر، الذي يقدم نسخة مذهلة لمنتخب فلسطين، تثبت بأنه عازم بقوة على التنافس في بطولة كأس آسيا 2027، بعد أن قدم مستويات رائعة، خلال جولته في فترة التوقف الدولي، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

أبو جزر بات وكأنه وجد "التوليفة" المناسبة لكتيبة الفدائي، تكلّلت بنتائج رائعة خلال أجندة الفيفا، تؤكد أن منتخب فلسطين، لن يكون "لقمة سائغة" في كأس آسيا، خاصة وأنه مع كل بطولة مؤخرًا بات يكتب تاريخًا جديدًا له.

منتخب قوي يمطر شباك خصومه، جاءت قفزته، بالتزامن مع تألق المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، في ظل الإشادة بأداء اليوناني جورجيوس دونيس، في اختبار عناصر جديدة، مكنت الأخضر من تحقيق العلامة الكاملة، والتأهل إلى نصف النهائي بأداء هجومي، وشباك خالية، ما يؤكد أن مباراة الافتتاحية في كأس آسيا، التي ستجمع بين السعودية وفلسطين، في يناير المُقبل، ستكون خير مشهد بداية للبطولة التي ستقام في جدة.

لمحات حول القفزة الفلسطينية، تستعرضها النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • قفزة فلسطينية بعد سلسلة تعادلات

    وبعد أن اكتفى منتخب فلسطين بالتعادل السلبي مع قيرغيزستان، في مباراتين وديتين في يونيو الماضي، استهلت كتيبة إيهاب أبو جزر، معسكر سبتمبر، بتعادل جديد مع نيوزيلندا، ولكن بهدفين لمثلهما.

    بعد ذلك، حقق المنتخب الفلسطيني قفزة، بتحقيق انتصارين عريضين، سواءً بالفوز على طاجيكستان بنتيجة (4-2)، أو اكتساح الصين، اليوم "الجمعة"، بخمسة أهداف دون رد.

    أبو جزر، الذي يعتمد اسلوب لعب 4-2-3-1، قدم منتخبًا أوجد التوليفة المناسبة "هجوميًا"، في الوقت الذي لاحت فيه كرّس فيه الفدائي نظرية جديدة، بأنه منتخب لا يهتز إن اهتزت شباكه، بل إنه قادر على الرد، قبل أن يحقق الانتصار الأكبر مع مدربه، أمام منتخب الصين، الذي سيشارك في المجموعة الثالثة بكأس آسيا.

  • تألق زملكاوي وفلسطين وجدت بديلًا سحريًا لـ"منبوذ" الأهلي

    إذا سألتني عن مفاتيح قوة المنتخب الفلسطيني، فالإجابة لاحت جليّة في المعسكر الحالي، وخاصة مع اعتماد إيهاب أبو جزر، على رباعي هجومي، يضم الثلاثي خالد النبرصي وزياد قنبر، وعدي الدباغ، ورأس حربة "مفاجأة"، وهو أسعد الحملاوي.

    لنتحدث عن عدي الدباغ، جناح الزمالك، صاحب القدم اليسارية الذي يمتاز بتحركاته الذكية خلف المدافعين، وقدرته على استغلال أنصاف الفرص، ورغم أنه لم يسجل للأبيض منذ مايو الماضي، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، إلا أنه صنع طفرة في المعسكر الدولي، حيث سجل ضد نيوزيلندا وطاجيكستان، واكتسح الصين بهدفين وتمريرة حاسمة، فبات الهدّاف التاريخي لمنتخب فلسطين، مع وصوله إلى الهدف التاسع عشر في 54 مباراة.

    ومن ناحية أخرى، فهناك مهاجم ربما عليكم أن تركزوا عليه جيدًا في الفترة المُقبلة، وهو أسعد الحملاوي، مهاجم يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني، الذي خاض لتوه مباراته الدولية السادسة، فشارك تألق الدباغ، وأحرز هدفًا ضد نيوزيلندا، وهدفين في كلتا مباراتي طاجيكستان والصين.

    ابن مدينة هيلسينجبورج السويدية، هو مهاجم طويل القامة (1.88 متر)، يمتاز بحسن الإنهاء داخل المنطقة، فضلًا عن جودته في البناء من وسط الملعب، فضلًا عن اسلوبه المعتاد في مراوغة الخصم ومن ثمّ التسجيل في الزاوية البعيدة.

    الحملاوي صاحب الـ25 عامًا، الذي بات الحل السحري لـ"الفدائي"، بعد إصابة نجمه وسام أبو علي، مهاجم الأهلي المصري السابق، والذي رفض النادي القاهري استعادته من كولومبوس كرو، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن الملاعب لتسعة أشهر.

    هذا التألق الذي بدا عليه الحملاوي، ربما ليبدو أكثر وضوحًا للعالم، مع مشاركته في كأس آسيا، خاصة وأن المهاجم الذي لم يظهر منذ تصفيات كأس العالم، في 2025، وشارك لبضع دقائق، بات من المنتظر أن يصير مفاجأة البطولة الآسيوية، إن استمر على هذا المنوال.

  • ابن عم خلايلة ليس وحده .. ابن "عرب 48" يترك بصمته!

    كنا قد تحدثنا عن عائلة عنان خلايلة، لاعب كريستال بالاس، الذي قرر ابن عمه، يونان بدارنة، صاحب الـ16 عامًا، أن يسير عكس تياره - هو وشقيقه - وأن يختار تمثيل منتخب فلسطين.

    ومن عائلات "عرب 48"، جاء علاء الدين حسن، الجناح الأيسر لنادي الغرافة، والذي ترك بصمته أيضًا، في فترة التوقف، بعد أن وقّع على هدف في شباك طاجيكستان، رغم اعتماد المدرب إيهاب أبو جزر عليه كـ"لاعب بديل".

    ورغم أن علاء الدين حسن، صاحب الـ26 عامًا، استهل مشواره الكروي في أندية إسرائيلية على غرار هبوعيل كوكب، وهبوعيل أم الفحم، وبني سخنين الذي فسخ عقده بداعي افتقاره إلى الاحترافية، إلا أنه انضمّ بعد ذلك إلى الدوري القطري، حيث مثّل نادي العربي ثم الغرافة، فيما قرر تمثيل منتخب فلسطين، منذ سبتمبر 2023، وشارك ضمن تشكيل الفدائي في كأس آسيا التي استضافتها قطر في تلك الآونة.

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  • كلمة أخيرة..

    ما بين لويس دي لافوينتي وليونيل سكالوني، وبعيدًا عن طفرة إنجلترا "الجدلية" مع مدربه الألماني توماس توخيل، إلا أن الظواهر لا تزال ترجح كفة "المدرب المحلي" مع المنتخبات، والتي أثبتها نهائي كأس العالم 2026، وأيضًا طفرة المنتخب المصري مع مدربه حسام حسن في المونديال، بعد صنعه التاريخ بتأهله إلى دور الـ16، بقطع النظر عن أزمات المدرب الحالية.

    إيهاب أبو جزر، جاء ليكرّس تلك النظرية أيضًا مع منتخب فلسطين، وهو الذي قاد المنتخب الأولمبي، قبل أن يتولى مهام المنتخب الأول منذ عام 2024، ويكفي القول إنه على مدار 14 مباراة، لم يتلقّ سوى هزيمتين فقط، أمام الأردن في تصفيات كأس العالم، ثم السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025، بل إن المنتخب الفلسطيني بات يقدم نجومًا جدد من مواليد أوروبا، الذين قرروا أن يحملوا شعار الفدائي، سواءً الحملاوي أو أحمد القاق، الذي سجل أيضًا ضد الصين.

    نتائج وأرقام تؤكد حالة الطفرة التي يعيشها منتخب فلسطين، والذي صنع التاريخ بتأهله إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2023، لأول مرة في تاريخه، وكذلك صدارته للمجموعة في كأس العرب، وتأهله إلى ربع النهائي للمرة الأولى، ما يؤكد أن مؤشر "الفدائي" في حالة تصاعد، وقد يصنع حدثًا كبيرًا عندما يواجه المنتخب السعودي، في افتتاحية كأس آسيا 2027، وكذلك الكويت وسلطنة عمان، في المجموعة الأولى.