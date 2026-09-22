وتلقى اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً دعوة مفاجئة من زين الدين زيدان قبل أن يخضع للتدريب تحت إشراف مدرب حراس المرمى الأسطوري فابيان بارتيز.
استدعاء طارئ يتحول للحظة تاريخية .. حارس كومو يحطم الرقم القياسي الذي استمر 50 عامًا بعد دعوة زيدان
استبدال في اللحظات الأخيرة يدخل تاريخ كرة القدم الفرنسية على مدى 50 عامًا
تلقى حارس مرمى فريق كومو، جان بوتيز، استدعاءً مفاجئًا لأول مرة للانضمام إلى المنتخب الفرنسي عن عمر يبلغ 31 عامًا وثلاثة أشهر. وجاء هذا الاستدعاء في اللحظة الأخيرة بعد انسحاب حارس مرمى لانس، روبين ريسر، من التشكيلة بسبب مشاكل بدنية عقب مشاورات بين الطاقم الطبي.
وبذلك يصبح بوتيز أكبر لاعب يتم استدعاؤه للمرة الأولى للمنتخب الفرنسي منذ جيرارد فاريسون في عام 1976.
ويُتوج هذا الاستدعاء المتأخر مسيرة رائعة لحارس المرمى السابق في أندية ليل وموسكرون ورويال أنتويرب.
- ABACAPRESS
رسالة نصية أثناء هبوط الطائرة تُحقق حلم الاتصال بزيدان
وفي حديث له عقب وصوله إلى مقر CNF كليرفونتين، كشف بوتيز عن اللحظة التي بدت وكأنها حلم عندما اكتشف أنه ضمن تشكيلة زين الدين زيدان. وتلقى الحارس الخبر فور هبوط الطائرة التي كانت تقله هو وزميله في فريق كومو، لوكاس دا كونها، عائدين من مباراة خارج أرضهما.
وأعرب بوتيز عن تعاطفه مع ريسر المصاب، في الوقت الذي رحب فيه بهذه الفرصة غير المتوقعة للعب على أعلى مستوى.
وأوضح بوتيز: «كنا عائدين من مباراة خارج أرضنا مع لوكاس على وجه الخصوص. كانت الرسالة التي وصلتنا عند الهبوط لطيفة. رأيت تلك الإحصائية، ومن الرائع أن أكون أنا من حطم هذا الرقم القياسي. لكن المرء لا يكون أبدًا كبيرًا في السن بالنسبة لاختياره الأول. ومن الواضح أنني لم أكن أتوقع ذلك».
بوتز يتدرب تحت إشراف بارتيز استعدادًا لماراثون دوري الأمم
أكمل بوتيز حصة تدريبية أولى مع «المنتخب الفرنسي» تحت إشراف مدرب حراس المرمى المعين حديثًا فابيان بارتيز. ويضيف اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا خبرة واسعة على مستوى الكبار إلى صفوف المنتخب، بعد أن ساعد نادي «رويال أنتويرب» في تحقيق الثلاثية المحلية عام 2023، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 27 مباراة.
وأعرب عن سعادته الغامرة باكتشاف أجواء المنتخب الوطني إلى جانب نخبة لاعبي أوروبا.
وأضاف بوتيز: «الآن، أنا هنا لأحل محله وأكتشف قليلاً من هذا العالم، ومن هذه المجموعة. وأنا في غاية السعادة».
- PRESSE SPORTS
المنتخب الفرنسي يستعد لخوض أربع مباريات في غضون أحد عشر يومًا
ينضم بوتيز إلى صفوف المنتخب الوطني استعدادًا لمسيرة صعبة في دوري الأمم الأوروبية، والتي تتضمن أربع مباريات في غضون أحد عشر يومًا فقط. وسيواجه «البلوز» تركيا وإيطاليا، بالإضافة إلى مباراتين متتاليتين ضد بلجيكا خلال هذه الفترة المكثفة من المباريات الدولية.
وسيوفر حارس مرمى كومو عمقًا مهمًا ومنافسة قوية على مدار جدول المباريات المرتقب.
ويسعى فريق زيدان إلى بدء مشواره في دوري الأمم الأوروبية بأداء قوي.
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