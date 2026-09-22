استدعاء طارئ يتحول للحظة تاريخية .. حارس كومو يحطم الرقم القياسي الذي استمر 50 عامًا بعد دعوة زيدان

وفي حديث له عقب وصوله إلى مقر CNF كليرفونتين، كشف بوتيز عن اللحظة التي بدت وكأنها حلم عندما اكتشف أنه ضمن تشكيلة زين الدين زيدان. وتلقى الحارس الخبر فور هبوط الطائرة التي كانت تقله هو وزميله في فريق كومو، لوكاس دا كونها، عائدين من مباراة خارج أرضهما.

وأعرب بوتيز عن تعاطفه مع ريسر المصاب، في الوقت الذي رحب فيه بهذه الفرصة غير المتوقعة للعب على أعلى مستوى.

وأوضح بوتيز: «كنا عائدين من مباراة خارج أرضنا مع لوكاس على وجه الخصوص. كانت الرسالة التي وصلتنا عند الهبوط لطيفة. رأيت تلك الإحصائية، ومن الرائع أن أكون أنا من حطم هذا الرقم القياسي. لكن المرء لا يكون أبدًا كبيرًا في السن بالنسبة لاختياره الأول. ومن الواضح أنني لم أكن أتوقع ذلك».