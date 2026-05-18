سويسرا | من ضريبة الكلب إلى شهادات ميلاد الأبقار.. "لعنة ربع النهائي" تطارد أحلام بطل معركة لوزان!

في بلدٍ ارتبطت صورته بالدقة الصارمة وساعات اليد الفاخرة، لا تتوقف عقارب البيروقراطية السويسرية عند حدود المعاملات البشرية؛ بل تمتد لتشمل أدق تفاصيل حياة الكائنات، التي تقاسمهم هذه الطبيعة الساحرة.

نعم.. تخيل عزيزي القارئ أنك تذهب إلى مصلحة حكومية، لاستخراج "شهادة ميلاد" أو "جواز سفر"؛ لكن ليس لنفسك أو أحد أفراد عائلتك، وإنما لحيوانٍ ما تملكه في بيتك أو مزرعتك.

هذا ما يحدث في سويسرا؛ حيث تبدأ هذه الرحلة التنظيمية الفريدة من المزارع الخضراء، بمجردة ولادة الأبقار.

الأبقار السويسرية الشهيرة بمجرد ولادتها، تجد في استقبالها نظامًا رقميًا وورقيًا معقدًا؛ حيث تتحوّل إلى "شخصية قانونية" داخل قاعدة بيانات، ويُصدر لها ما يشبه "شهادة الميلاد" و"جواز السفر".

هذه الهوية الرسمية، المُتطابقة مع أقراط إلكترونية تُثبت في أذني البقرة، لا توثق تاريخ ميلادها وسلالتها فحسب؛ بل تُسجل بدقة أي انتقال لها بين المزارع والمراعي الجبلية، حفاظًا على سلامة الغذاء والأمن الصحي للبلاد.

وعلى الجانب الآخر من المشهد، لا يقل "صديق الإنسان" حظًا من هذه الرقابة المنضبطة؛ فاقتناء كلب في سويسرا، ليس مجرد خيار ترفيهي.

اقتناء كلب في سويسرا، يُصاحبه التزام مالي وقانوني، يبدأ عبر نظام وطني صارم؛ حيث يجبر المالك على وضع شريحة إلكترونية لكلبه، تتبعها فاتورة ضريبية تتراوح بين 50 و200 فرنك سنويًا.

وتخصص هذه "الجزية الكلابية" في النهاية، لخدمة المجتمع والحيوان معًا؛ من خلال استغلال البلديات لعوائدها، من أجل تطوير الحدائق العامة وتنظيف الشوارع.

"ومن شهادة ميلاد الأبقار وضريبة الكلب، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب سويسرا، فهيا بنا"..