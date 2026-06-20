"نبكي في غرفة الملابس": رسالة اعتذار من جولر وتشالهان أوغلو بعد خروج تركيا من كأس العالم!

وألقى ذلك الخروج المبكر بظلاله على أجواء المنتخب التركي، الذي عاش حسرة كبيرة، أعرب عنها نجم ريال مدريد، أردا جولر، الذي قال "نحن حزينون للغاية، هذا أمر مخجل جدًا، نعتذر لشعبنا، إننا نبكي في غرفة الملابس، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتعويض ذلك".

وأضاف جولر، في حديث عبر قناة TRT Spor، "لا توجد أي مشكلة في الفريق، ولكننا ببساطة لم ننجح على أرض الملعب، لم نستطع أن ننفذ ما خططنا له، كانت لدينا فرص، وسنسعى جاهدين لنسيان هذه البطولة".

وعلّق القائد التركي هاكان تشالهان أوغلو، نجم إنتر، بقوله "في الوقت الحالي، ليس من السهل أن أجد الكلمات المناسبة، الجميع يشعر بخيبة أمل عميقة، في النهاية، تمكنا من الوصول إلى كأس العالم مرة أخرى بعد 24 عامًا، في كلتا المباراتين، بذلنا قصارى جهدنا، وحاولنا وسعينا لإحراز الأهداف، ولكن ذلك لم يكن كافيًا، نسدد الكرة، لكنها ببساطة لا تريد أن تدخل المرمى، سوء حظ، ماذا يمكنني أن أقول؟ أود أن أعتذر لشعبنا بأكمله".