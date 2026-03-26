"حلم إيطاليا في المونديال مستمر لكن فابيو كابيلو لا يكذب عليكم"!.. لامين يامال لن يظهر معكم والتحرر من غرور الماضي هو الحل

لم تكن صرخة "الأتزوري" الليلة، فخرًا بمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم؛ أكثر من كونها تعبيرًا عن ارتياح نفسي، لأمة كروية تخشى أن يطويها النسيان.

منتخب إيطاليا فاز (2-0) ضد نظيره أيرلندا الشمالية، ضمن منافسات نصف نهائي "المسار الأول"، من الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

ولم يقدّم الإيطاليون مستوى كبير، ضد منتخب أيرلندي "متواضع"؛ ولكنهم حققوا الأهم في هذه المرحلة، وهو التقدّم خطوة جديدة في طريق التأهُل إلى المونديال.

وغاب منتخب إيطاليا عن آخر نسختين للبطولة العالمية؛ لذلك فإن أي إخفاقٍ آخر، سيكون ضربة قوية لهذا البلد العريق في كرة القدم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادم؛ مجموعة من النقاط المهمة التي يُمكن الحديث عنها، بعد الفوز الإيطالي "الباهت" ضد أيرلندا الشمالية..

  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    الكرة الإيطالية تُعاني من مشاكل عديدة.. وأيرلندا دليل جديد!

    أثبتت مواجهة أيرلندا الشمالية، في نصف نهائي "المسار الأول" من الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، أن منتخب إيطاليا لن يكون مرشحًا للذهاب بعيدًا في المونديال؛ حال التأهُل إليه أساسًا.

    الكرة الإيطالية تُعاني من مشاكل عديدة للغاية؛ وهو ما اتضح ضد أيرلندا "المتواضعة"، وذلك على النحو التالي:

    * غياب الموهبة الفذة

    على مدار 90 دقيقة من مواجهة أيرلندا، لم نُشاهد لاعب واحد في منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم؛ نستطيع إن نقول عليه "موهبة فذة"، قادر على حسم المباراة في أي وقتٍ.

    هُنا.. تذكرنا حديث المدير الفني الكبير فابيو كابيلو؛ عندما قال: "لو كان الجوهرة الإسبانية لامين يامال (إيطاليًا)، لم يكن ليحصل على فرصته للظهور".

    كابيلو كان يقصد أن إيطاليا، لم تعد تهتم باكتشاف المواهب الفذة؛ والذين من الممكن أن يصبحوا نجومًا عظماء، في المستقبل.

    نعم.. منتخب إيطاليا يمتلك أسماءً جيدة، مثل ساندرو تونالي ومويس كين، اللذين سجلا ضد أيرلندا الشمالية؛ ولكنهما ليس "فذين" - بلغة كابيلو -.

    * غياب المهاجم القناص

    تُعاني الكرة الإيطالية حاليًا، من ندرة واضحة في المهاجمين؛ ما يجعل المنتخب الوطني يجد صعوبات كبيرة جدًا، أمام الفرق المُنظمة دفاعيًا.

    لذلك.. عانى منتخب إيطاليا أمام نظيره الأيرلندي؛ وذلك لأن الأخير لعب على التكتل الدفاعي، رغم أنه كفريق "متواضع" بشكلٍ كبير.

    وكسر الإيطاليون هذا التكتل، بتسديدة من تونالي أسفرت عن الهدف الأول؛ ثم مهارة من كين، جاء منها الثاني الحاسم.

    • إعلان
  • Gattuso Italy Northern IrelandGetty Images

    نجوم إيطاليا ليسوا "مرعبين".. والجماعية هي الحل!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. لابد من التركيز على تصريح مايكل أونيل، المدير الفني لمنتخب أيرلندا الشمالية؛ والذي أدلى به في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة إيطاليا.

    أونيل قال عند سؤاله عن أكثر اللاعبين الإيطاليين، الذين يخشاهم في المباراة: "لا يوجد"؛ مؤكدًا على أن الأتزوري لم يعد يمتلك نجومًا "مرعبين"، مثل فرانشيسكو توتي وأليساندرو ديل بيرو.

    إلا أن المدير الفني للمنتخب الأيرلندي، أكد على أن قوة منتخب إيطاليا؛ هي في اللعب الجماعي والتكتيك، أكثر من الفرديات.

    وفي الحقيقة.. قد تكون "الجماعية" هي نقطة قوة إيطاليا بالفعل؛ ولكنها تحتاج إلى الكثير من العمل أيضًا، وعدم الاكتفاء بالسيطرة والحلول الفنية المحدودة.

    أي أن إضافة لمسة فنية من المدرب، مع بروز بعض اللاعبين الذين يتمتعون بالمهارات؛ قد يُحسن من شكل منتخب إيطاليا، في المستقبل.

    الثقة غائبة.. وعلى منتخب إيطاليا "التحرر نفسيًا" فورًا

    وبعد ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يبقى السؤال الآن: "هل انتهى الأمر في حديثنا عن منتخب إيطاليا هُنا؟!".

    الإجابة هي "لا" بالطبع؛ فهُناك نقطة مهمة للغاية يجب الحديث عنها، بعد ما شاهدناه في مباراة منتخب إيطاليا ضد أيرلندا الشمالية.

    هذه النقطة التي نقصدها هي: "الخوف"؛ نعم.. منتخب إيطاليا الذي كان يرعب أي مُنافس أمامه، أصبح يُعيش في مرحلة عدم ثقة.

    الثقة الإيطالية غابت، في أعقاب الفشل في التأهُل إلى آخر نسختين من بطولة كأس العالم 2026؛ لذلك وجدنا الأتزوري يخشى الخروج من "الملحق"، حتى أمام منتخب "متواضع" مثل أيرلندا الشمالية.

    ومن هُنا.. كان المستوى سيئ للغاية، طوال الـ45 دقيقة الأولى، وفي بدايات الشوط الثاني؛ قبل أن يتحسن أداء منتخب إيطاليا بعدما تحرر، بتسجيل الهدف الأول.

    بمعنى أن المنتخب الإيطالي يحتاج إلى عمل "نفسي"، بجانب الحلول الفنية بالطبع؛ حتى يعود ذلك الفريق المُرعب، أوروبيًا وعالميًا.

    كلمة أخيرة.. اكسروا غروركم وابدأوا من جديد

    أخيرًا.. من الممكن أن ننهي تقريرنا بتصريح الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون؛ والذي قال فيه إن الكرة الإيطالية تدفع ثمن "الاعتزاز المبالغ فيه بالتاريخ".

    المغزى من ختامنا بهذا التصريح؛ هو التأكيد على أن المسؤولين عن الكرة الإيطالية تأخروا كثيرًا في عملية التطوير والتحديث، مثلما فعلت إسبانيا وفرنسا على سبيل المثال.

    ويجب على الإيطاليين الآن، أن ينسوا تاريخهم العريق في عالم الساحرة المستديرة، ويتخلوا عن ما يُمكن تسميته "الغرور الكروي"؛ للبدء في صناعة جيل جديد، يعيد أمجاد الماضي.

    وبالطبع.. قد تكون العودة للمشاركة في كأس العالم 2026 - إذا حدثت -؛ هي بداية التصحيح للكرة الإيطالية، مثلما يتمنى أي عاشق للساحرة المستديرة.

