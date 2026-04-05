لن يكون سيموني إنزاجي المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي. فقد كان اسمه من بين الأسماء العديدة المطروحة لخلافة جينارو جاتوزو، نظراً للأداء الممتاز الذي قدمه في إيطاليا خلال السنوات الماضية مع لازيو وإنتر. لكن المدرب نفسه، الذي يعمل حالياً مع الهلال، سارع إلى نفي أي شائعات محتملة حول توليه منصب المدرب للمنتخب الإيطالي، على الأقل في المدى القريب.
"كسب المال أمر ممتع" .. إنزاجي يعلق على شائعات ترك الهلال من أجل إيطاليا
لا للمنتخب الوطني
وفي حديثه إلى صحيفة «لا ليبرتا»، علق إنزاجي على الشائعات التي ربطت اسمه بأسماء المرشحين لخلافة جاتوسو قائلاً: «أشعر بالإطراء، لكن كما قلت، أنا مرتاح هنا ولديّ عام آخر في عقدي مع الهلال».
هل غادر إيطاليا من أجل المال؟
"من الطبيعي أن يكون كسب المال أمراً ممتعاً، لكن ما دفعني إلى هنا كان اعتبارات أخرى؛ فلم أكن بحاجة إلى المال، لحسن الحظ. على سبيل المثال؟ الرغبة في خوض تجربة جديدة تماماً في بيئة جديدة تماماً. كانت السنوات التي قضيتها في إنتر مرضية للغاية من الناحية المهنية، لكنها كانت أيضاً مرهقة للغاية. شعرت بالحاجة إلى العودة إلى كرة القدم على أعلى مستوى، ولكن مع التخلص من عبء الضغوط الذي أصبح ثقيلاً للغاية".
الحياة في المملكة العربية السعودية
"أنا لا أعيش هنا بشكل جيد فحسب، بل أكثر من ذلك. لقد وجدت في المملكة العربية السعودية بيئة رائعة من جميع النواحي: نمط الحياة، والبنية التحتية الرياضية وغير الرياضية، والهدوء الذي يرافقك حتى في عمل قد يكون مرهقاً مثل عملي. هل أفتقد كرة القدم الإيطالية؟ يؤسفني جدًا أن إيطاليا لن تشارك في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، فأنا إيطالي مائة بالمائة، وقد فاز أخي بكأس العالم. أنا متأكد تمامًا من أن كرة القدم الإيطالية ستتعافى قريبًا جدًا، وأنا أتابعها دائمًا باهتمام شديد. ومع ذلك، فقد تركت كرة القدم الإيطالية لعدة أسباب".