منتخب إيطاليا تحت 17 عامًا يسجل أربعة أهداف في مرمى أيسلندا: «الأزوريني» يحققون رصيدًا كاملاً في تصفيات بطولة أوروبا

حققت إيطاليا تحت 17 عامًا فوزًا ثانيًا رائعًا في مسار التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا في هذه الفئة. بعد الفوز الدرامي على البرتغال يوم الأربعاء، تغلبت منتخب الأزوريني بقيادة المدرب ماسيميليانو فافو على أيسلندا بنتيجة 4-0 خارج أرضها، حيث سجلت جميع أهدافها في أول 38 دقيقة من المباراة.

تحتل إيطاليا الآن صدارة المجموعة A2 في الدوري A من الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمرحلة النهائية من بطولة أوروبا (التي ستقام في إستونيا بين 25 مايو و7 يونيو) إلى جانب رومانيا، التي فازت 1-0 على أرض البرتغال، التي تحتل المركز الأخير برصيد صفر نقطة إلى جانب أيسلندا.