"نهاية حزينة" للذكرى العراقية الجميلة و"شماعة" أيمن حسين غير حقيقية .. ثنائي عمان يُزين لوحة طارق السكتيوي

مباراة هادئة بها بعض المتعة، قدمها لنا منتخبا العراق وعمان في افتتاح النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية.

القمة الخليجية حسمها نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث فشل أسود الرافدين في الحفاظ على هيمنتهم على شوط اللقاء الأول.

العراق افتتح التسجيل بهدف محمد قاسم في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، فيما أدرك ناصر الرواحي التعادل للأحمر العماني في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة العراق وعمان، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



