خليجي 27 | غاضبًا من إصابة ثلاثي منتخب العراق .. جراهام أرنولد إلى اللجنة السعودية: هذه الملاعب لا تصلح للبطولات الكبرى!

في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لم يتمالك جراهام أرنولد؛ المدير الفني لأسود الرافدين، نفسه عن توجيه بعض الانتقادات للجنة السعودية المنظمة لخليجي 27 في مدينة جدة، لسوء جودة ملعب عبدالله الفيصل.

وقال أرنولد: "في البطولات الكبرى مثل بطولة الخليج، لا يصح أن تكون أرضية الملعب بهذا الشكل والعشب به طويلًا لهذه الدرجة، هذا يتسبب في إصابات للاعبين!".



