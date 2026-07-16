إدوارد ميندي أنفق على كشف إصابته من ماله الخاص .. سيناريو كأس العالم يفضح أزمات كبرى داخل معسكر السنغال!

"طبيب نسائي"، هكذا صرّح رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، بشأن طبيب المنتخب، فيديور، بكلمات أثارت جدلًا كبيرًا، وكشفت الستار عن واحدة من أزمات "أسود التيرانجا"، قبل الإقصاء المبكر من نهائيات كأس العالم 2026.

ورغم أن منتخب السنغال، قد تأهل إلى دور الـ32 من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أن سيناريو خروجه لم يمر مرور الكرام، في ظل انهيار كارثي في الشوط الثاني، فبثنائية حبيب ديارا وإسماعيلا سار في الدقيقتين 24 و51، كان المنتخب السنغالي يشق طريقه نحو مواجهة الولايات المتحدة، في دور الـ16، إلا أن هدفين سريعين من روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس في الدقيقتين 86 و89، أعادا المباراة إلى نقطة الصفر.

اللحظة الفارقة في المباراة، كانت في قرار المدير الفني بابي ثياو، بتبديل اللاعب بابي جويي، في الدقيقة 64، ليشرك لامين كامارا بديلًا له، فضلًا عن تغييرات رودي جارسيا، التي ساهمت في صنع واحدة من أفضل التحولات بالنتائج في كأس العالم، حيث لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، فيما ساهمت تقنية الفيديو في حصول بلجيكا على ركلة جزاء، سجل منها تيليمانس هدف الانتصار في الدقيقة 120+5.