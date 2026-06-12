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أحمد فرهود

الأزمات تطارد منتخب السنغال من "أمم إفريقيا إلى كأس العالم 2026"!.. قرار أمريكي يصدم زملاء ساديو ماني

كأس العالم
السنغال
ساديو ماني
فرنسا ضد السنغال
فرنسا

حلقة جديدة من مسلسل القرارات الأمريكية الصادمة في المونديال..

لا تزال الأزمات تُطارد جماهير المنتخبات المختلفة؛ التي تريد حضور بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

بطولة كأس العالم 2026، تُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو؛ حيث تشهد مشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات، لأول مرة في التاريخ.

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    قرار أمريكي يصدم المنتخب السنغالي

    وفي هذا السياق.. أعلنت السلطات السنغالية مساء اليوم الجمعة، عدم سفر أي وفد رسمي من الجماهير؛ لمُساندة المنتخب الوطني، في بطولة كأس العالم 2026.

    السلطات السنغالية كشفت في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، عن أن جميع المشجين الذين تقدموا بطلبات رسمية، من أجل دخول الأراضي الأمريكية؛ فشلوا في الحصول على "التأشيرات"، بقرار من إدارة الهجرة في الولايات المتحدة.

    ويلعب منتخب السنغال مباراتيه الأولى والثانية، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، على الأراضي الأمريكية؛ بينما سيُسافر إلى كندا، لخوض لقاء الجولة الثالثة.


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    سيناريو كوت ديفوار وعمر أرتان يتكرر مع الجماهير السنغالية

    الضربة التي تلقاها منتخب السنغال، بـ"الحرمان" من جماهيره في بطولة كأس العالم 2026؛ هي تكرار لنفس السيناريو الذي تعرضت له كوت ديفوار، وكذلك الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان.

    ورفضت إدارة الهجرة الأمريكية، منح "التأشيرات" إلى الجماهير الإيفوارية؛ وذلك ضمن الإجراءات الأمنية المشددة، التي تطبقها على كثير من الدول.

    كما رفضت إدارة الهجرة أيضًا، السماح لأرتان بدخول الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالتالي حُرِم من أن يكون أول حكم صومالي، يُدير مباريات كأس العالم.

  • Senegal 2026Getty Images

    مباريات منتخب السنغال في كأس العالم 2026

    بالعودة لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم؛ سنجد أن قرعة بطولة كأس العالم 2026، أوقعته في "المجموعة التاسعة".

    "المجموعة التاسعة" المونديالية؛ تضم كل من فرنسا والنرويج والعراق، إلى جانب المنتحب السنغالي بالطبع.

    وسيبدأ أسود التيرانجا مبارياتهم في المونديال، بمواجهة فرنسا يوم 16 يونيو؛ على أن يلتقوا بعدها مع النرويج في 23 من نفس الشهر، ثم العراق في السادس والعشرين.

  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    الأزمات لا تريد ترك منتخب السنغال

    يبدو أن أزمات 2026، لا تريد ترك منتخب السنغال أبدًا؛ وذلك بداية من بطولة كأس أمم إفريقيا، ووصولًا إلى المونديال.

    نعم.. منتخب السنغال فاز على نظيره المغرب (1-0)، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ والتي أُقيمت مطلع العام الحالي.

    لكن بعدها أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارًا بـ"سحب اللقب" من أسود التيرانجا، ومنحه إلى المنتخب المغربي؛ بسبب أحداث نهائي كأس الأمم، الذي شهد انسحاب زملاء اللاعب ساديو ماني ثم عودتهم للملعب.

    وفي انتظار القرار النهائي من المحكمة الرياضية الدولية، بشأن قضية لقب أمم إفريقيا؛ ها هو منتخب السنغال يجد نفسه محرومًا من جماهيره في كأس العالم 2026، بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية منحهم التأشيرات.


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