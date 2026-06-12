الأزمات تطارد منتخب السنغال من "أمم إفريقيا إلى كأس العالم 2026"!.. قرار أمريكي يصدم زملاء ساديو ماني

وفي هذا السياق.. أعلنت السلطات السنغالية مساء اليوم الجمعة، عدم سفر أي وفد رسمي من الجماهير؛ لمُساندة المنتخب الوطني، في بطولة كأس العالم 2026.

السلطات السنغالية كشفت في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، عن أن جميع المشجين الذين تقدموا بطلبات رسمية، من أجل دخول الأراضي الأمريكية؛ فشلوا في الحصول على "التأشيرات"، بقرار من إدارة الهجرة في الولايات المتحدة.

ويلعب منتخب السنغال مباراتيه الأولى والثانية، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، على الأراضي الأمريكية؛ بينما سيُسافر إلى كندا، لخوض لقاء الجولة الثالثة.



