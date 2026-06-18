"هجوم على زملائه واتهامات بسلب الفوز من البرتغال".. انتفاضة شقيقات كريستيانو رونالدو للدفاع عنه بعد مواجهة الكونغو الديمقراطية

سجلت الـ25 لمسة، التي قام بها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ أقل رقم له على الإطلاق، في مباراة كاملة ضمن بطولة كبرى.

أيضًا.. مدد رونالدو سلسلة مبارياته الخالية من الأهداف، في بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا، إلى 10 لقاءات متتالية.

وبالتزامن مع الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها الأسطورة البرتغالية؛ خرجت شقيقته إيلما أفيرو للدفاع عنه عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث وصفت تعادل منتخب البرتغال مع الكونغو بغير العادل.

واعتبرت إيلما أن المراقبين من الخارج، لا يدركون حجم الضغط الشديد الذي يتعرض له اللاعبون فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ وفقًا لما أوردته "قناة RMC".

ونشرت إيلما صورة للفائز خمس مرات بجائزة "الكرة الذهبية"، وكتبت عليها: "أعتقد أن البدايات صعبة، لكن النهايات تكون جيدة.. أنتم من تتواجدون على أرض الملعب، من السهل عليكم التحدث؛ بالإضافة إلى أن خسارة الفوز بهذه الطريقة، ليست بالأمر السهل".