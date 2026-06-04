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محمود خالد

البرتغال | عشق الأمير والخادمة ودعوة لإنقاذ الحمير .. رحلة عاطفية شعارها "الوفاء لجوتا وختام العصر الذهبي لرونالدو"!

فقرات ومقالات
كأس العالم
البرتغال
كريستيانو رونالدو
برونو فيرنانديش
جواو فيليكس
جواو نيفيس

هيا بنا نتعرف على المنتخب البرتغالي، الذي يلعب في المجموعة الحادية عشرة، أمام الكونغو وأوزبكستان وكولومبيا..

قصة رومانسية، أمير وخادمة، "إينيس دي كاسترو"، التي تحوّلت إلى أسطورة خلدها العشق، أو كما يُقال "العشق الممنوع".

خادمة "كونستانس من بينافيل" التي وقع الأمير ووريث العرش في البرتغال، بيدرو، في حبّها، اختلفت حولها الروايات، ويُقال إنه اتخذها عشيقته عندما كانت وصيفة لزوجته، وعاشا معًا علنًا، وأنجبت له أفونسو، وجون، ودينيس، وبياتريس، ولما فشل الملك "الأب" أفونسو، أن يفرق بين نجله والخادمة، أمر بقتلها، وقُطعت رأسها أمام أطفالها الصغار.

ولمّا صار بيدرو ملكًا على البرتغال، عام 1357، تمكن من القبض على أناس من قتلة إينيس، وأعدمهم علنًا بانتزاع قلبهم، لأنهم لا يملكان قلبًا بعد أن سحقا قلبه، ويُزعم أنه أمر باستخراج جثة حبيبته إينيس من قبرها، ووضعها على عرش، وزينها بالتاج والأردية الملكية، وأمر نبلاء المملكة بتقبيل طرف ثوبها، ليقدموا لها الولاء الذي لم تنله في حياتها.

ومن إينيس إلى "بورو دي ميراندا"، احذر أن تبحث عن حمار لتتجول به في منطقة تيرا دي ميراندا، بل امنحه الاحترام الذي يستحقه.

حمار ميراندا، أنقذوا هذه السلالة من الانقراض، فبعد أن كان "سيارة الفقراء"، ومصدرًا لتسلية المزارعين ونشاطهم، صار غير ضروري في عصر التحضر، وفي الماضي، كانت لتصبح معرضة للذبح أو الإلقاء من أعلى جرف نهر دورو لتنهش النسور عظامها.

اليوم، تجدها محل رعاية من أصحابها الذين يعتبرونها جزءًا من عائلاتهم، وباتت هذه السلالة موردًا سياحيًا في البرتغال، مثل جولات ركوب الحمير السياحية، وسباقات الحمير، بل وظهر "العلاج بالحمار"، كعلاج فعال للأطفال ذوي الهمم، وأيضًا في الاضطرابات العاطفية، والعلاج النفسي الحركي.

هل اكتفيت عزيزي القارئ؟ إذن دعنا نبحر أكثر في كرة القدم، ونتحدث عن المنتخب البرتغالي الذي يتأهب لرحلة تاريخية في كأس العالم..

  • البلد .. البرتقال، بورتوس كال!

    في أقصى غرب أوروبا، ضع إشارتك في شبه الجزيرة الإيبيرية، وضم إليها أرخبيلي جزر الأزور وماديرا، رحلة الجاليسيين واللوسيتانيين قبل الميلاد، وفتح العرب للممالك الجرمانية، ثم سقوط الأندلس، وتأسيس مملكة البرتغال، وبداية عصر الاستكشاف، في عهد الأمير هنري الملاح.

    اختلف المؤرخون حول تسمية البرتغال، بين العودة إلى الروماني بورتوس كال، والرواية العربية بأنها "بلاد البرتقال"، نظرًا لوفرة أشجار البرتقال.

    لماذا سمي منتخب البرتغال بـ"البحارة"؟ ببساطة لأن جزء رئيس من تاريخ البلاد، تمثل في رحلات البحار، بدءًا من عصر الاستكشاف، وما تابعها من اكتشافات أولى في ماديرا وجزر الأزور، ورحلات ساحل إفريقيا، وقصص فاسكو دي جاما، أول من سافر من أوروبا إلى الهند بحرًا، واكتشاف بيدرو ألفاريز كابرال للبرازيل، ولعلك الآن تعرف لماذا البرازيليين يتحدثون البرتغالية.

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  • البرتغال المنتخب .. جيل أوزيبيو وصاروخ ماديرا

    على الورق، منتخب أوروبي غاب عن معظم بطولات كأس العالم، إلا أن بصمته كانت حاضرة، في جيل أوزيبيو، أسطورة بنفيكا، الذي حقق المركز الثالث في نسخة 1966.

    نجوم وأساطير تعاقبوا على منتخب "البحارة"، بين لويس فيجو وروي كوستا وريكاردو كارفاليو، حتى جاء كريستيانو رونالدو، الذي احتكر الأرقام القياسية، وعرفت معه البرتغال طريق الألقاب، بالتتويج بلقب يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية "مرتين".

    جيل يسلم آخر، تقابل عند مونديال ألمانيا 2006، من القائد فيجو إلى رونالدو، وإنجاز المركز الرابع، ولم تغب شمس البرتغال عن كأس العالم منذ 2002، وستستمر حتى 2030، حينما تستضيف البطولة مع إسبانيا والمغرب.

    وبعيدًا عن تاريخ المنتخب البرتغالي، فإن الحديث عنه يحمل قصة وفاء، كشف عنها المدير الفني روبرتو مارتينيز، الذي قال إن قائمته تضم 27 لاعبًا بالإضافة إلى واحد، في إشارة إلى نجم ليفربول الراحل ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث بسيارته في يوليو الماضي، والذي لا تزال سيرته حاضرة في المدرجات مع قدوم الدقيقة 20.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-POR-HUNAFP

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في البرتغال؟

    ثلاث تحديات مختلفة تجعلنا أمام "3" لاعبين يستحقون أن يسلط الضوء عليهم في كأس العالم 2026..

    * كريستيانو رونالدو: تحدي اللقب الغائب لقائد النصر، في مونديال الرقصة الأخيرة، لابن الحادية والأربعين، وإثبات أن يورو 2024 كان مجرد "كبوة جواد"، ولا حدود للحلم حتى مع تحدي العمر، خاصة وأنه مارس دورًا رئيسًا في تتويج البرتغال بدوري أمم أوروبا 2025، وحقق حلمه أخيرًا بحصد بطولة الدوري مع النصر.

    * برونو فيرنانديش: تحدي قيادة المجموعة، إذا ما غاب الدون، واستغلال نجم مانشستر يونايتد لـ"جرأته" الهجومية في ضبط إيقاع الوسط، وقيادة جماعية البرتغال، أو سد الثغرة إذا ما لعب رونالدو بمستويات أقل من المتوقع.

    * جواو فيليكس: تحدي استعادة الثقة، في أوروبا، بعد مفاجأة الجميع، بانتقاله للعب في دوري روشن السعودي، مع النصر، وإثبات أن تلك الخطوة لم تكن من أجل المال، ولم تعنِ أي تراجع لابن الـ26 عامًا، بل أطلقت العنان لجرأته في صنع الفرص، والتفنن في إحراز الأهداف، واستعادة التألق الذي بدا عليه مع أتلتيكو مدريد، خاصة وأنه تم اختياره كأفضل لاعب في دوري روشن.

  • Joao Neves Portugal 2025Getty Images

    موهبة تستحق المتابعة؟

    المدرسة البرتغالية قدمت كثيرًا لكرة القدم، وإذا كان الحديث عن أشهر أكاديميات المواهب في العالم، ستجد أكاديميتي بنفيكا وسبورتنج لشبونة، في الصدارة مع لاماسيا وكاستيا وريفر بليت.

    من مدرسة بنفيكا، خرج الموهبة البرتغالية جواو نيفيش، متوسط ميدان باريس سان جيرمان، والذي بات في عمره الـ21، محط أنظار الجميع، بعدما انتقل في صيف 2024، مقابل 65.9 مليون يورو، وحصد بطولتي دوري أبطال أوروبا، كما بات عنصرًا أساسيًا في منتخب البرتغال الأول، وله بصمة في رحلة التصفيات، بإحرازه "هاتريك" في شباك أرمينيا، في مباراة التسعة أهداف.

    وننتقل إلى مدرسة سبورتنج لشبونة، التي أنجبت ريناتو فيجا، مدافع فياريال الحالي، صاحب الـ22 عامًا، والذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، بين قلب الدفاع والمحور والظهير الأيسر، والذي بات عنصرًا أساسيًا مع المنتخب البرتغالي، بخوضه 11 مباراة دولية.

  • FBL-WC-2026-IRE-POR-QUALIFIERAFP

    حظوظ البرتغال

    "السر في قوة الوسط"؛ ذلك هو شعار المنتخب البرتغالي، بطل دوري الأمم الأوروبية، الذي يمتلك كتيبة مدججة بالنجوم، وبات لا يليق به لقب "الحصان الأسود"، بل يجب أن يشارك من أجل المنافسة على اللقب.

    ولكن، يبقى ذلك السؤال الذي أثار جدلًا كبيرًا، هل سيلعب رونالدو الـ90 دقيقة؟ وهل البرتغال أفضل به أم بدونه؟ من المعروف أن "صاروخ ماديرا"، له بصمة تظهر في الأوقات الحاسمة، إلا أن كابوس يورو 2024، لا يزال يطارد البرتغاليين، حينما ظهر كريستيانو بأضعف حال، وغاب عن التهديف.

    المعطيات تقول إن البرتغال في مجموعة متوازنة، سيكون الخصم الأصعب فيها كولومبيا، فضلًأ عن الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان (المتأهلة لأول مرة)، وأن رفاق رونالدو لن يجدوا صعوبة في التأهل، ولكن يبقى كابوس "البحّارة"، في المجموعة "السهلة"، التي أخرجته مبكرًا في نسخة 2002.

    رونالدو قال كلمته في دوري الأمم، وأثبت بأنه لا يزال جاهزًا، في عامه الحادي والأربعين، لقيادة شعلة البرتغال في كأس العالم، ولكن يبقى القلق أمام فكرة المجموعات السهلة، أو المنتخبات المتكتلة دفاعيًا، يُتوقع أن تتأهل البرتغال - على الأقل - إلى نصف النهائي، نظرًا للتكامل بين الصفوف، والقدرة على التأثير، بوجود كريستيانو أم بدونه، ولكن، ماذا سيكون الحال، إذا ما تحقق السيناريو الذي افترضه كثيرون، بأن يلتقي رونالدو بخصمه الأزلي، ليونيل ميسي، حامل اللقب، في ربع النهائي؟

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