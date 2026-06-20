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IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

بدءًا من مباراة مصر .. أمريكا تدرس تخفيف القيود على إيران في كأس العالم!

إيران
بلجيكا
كأس العالم
مصر

بعد أنباء شكوى إيران إلى الفيفا..

يبدو أننا قد نشهد انفراجة جديدة في أزمة المنتخب الإيراني، المشارك في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد أنباء عن اعتزام إيران تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، بسبب قيود السفر المرتبطة ببعثة الفريق.

ويلعب المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تعادل في أولى مبارياته مع نيوزيلندا بنتيجة (2-2)، فيما يستعد لملاقاة بلجيكا، ثم مصر، في الجولتين الثانية والثالثة.

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    تخفيف القيود على إيران

    وتدرس الحكومة الأمريكية، تخفيف قيود السفر الموقّعة على إيران، بدءًا من مواجهة مصر، في الجولة الثالثة.

    المنتخب الإيراني يخوض تحديًا كبيرًا، في سفر لاعبيه إلى الولايات المتحدة، لخوض مبارياته الثلاث في كأس العالم 2026، خاصة بعدما تم نقل معسكر "تيم ملي" من ولاية أريزونا الأمريكية، إلى تيخوانا بالمكسيك.

    ووفقًا لصحيفة "تيليجراف"، فقد صرح أندرو جولياني، رئيس فريق عمل البيت الأبيض المسؤول عن كأس العالم، بأنه سيكون منفتحًا على إعادة التفاوض بشأن شروط دخول إيران إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن أمريكا منفتحة على السماح لإيران بالبقاء لفترة أطول في الأراضي الأمريكية خلال فترة المباريات، حيث يحرص الرئيس دونالد ترامب، على ضمان وجود مساواة في المنافسة، بالبطولة، مع حماية الأمن القومي.

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  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    شكوى إيران إلى الفيفا

    وعبر بيان رسمي، أكد الاتحاد الإيراني أن القيود التي يتعرض لها المنتخب من أجل السفر، تتعارض مع مبدأ المساواة لجميع الفرق المشاركة، وقد تؤثر سلبًا على تحضيرات الفريق، الأمر الذي يدفع الاتحاد لإبداء استياءه رسميًا، والتقدم باحتجاج إلى الفيفا عبر القنوات المناسبة".

    وطبقًا لما أقرته السلطات الأمريكية، فإنه يُسمح بسفر بعثة منتخب إيران إلى الولايات المتحدة، قبل يوم من مباراته المُقررة في كأس العالم، ومن ثمّ يجب عليه مغادرة البلاد في نفس يوم المباراة.

    هذا الأمر انعكس على مقولة المدير الفني للمنتخب الإيراني، أمير جالينوي، إنهم الفريق الأكثر تعرضًا للاضطهاد في البطولة، بعد التعادل مع نيوزيلندا.

    وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بشأن تعليق جالينوي، علق لـ"بي بي سي"، بأن المنتخب الإيراني وافق على تلك الشروط.

    وكانت إيران قد تقرر نقل معسكرها من أريزونا في الولايات المتحدة، إلى تيخوانا المكسيكية، فيما قالت إيران إنها بحاجة للوصول إلى كل مدينة مضيفة قبل يومين من كل مباراة، والعودة إلى معسكرها في اليوم التالي للمباراة، لتحقيق أفضل استعداد بدني وفني، إلا أن طلبها لم يتم الموافقة عليه.

    ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباراته الثانية ضد بلجيكا، في العاشرة مساء يوم 21 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب صوفي في لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي بمصر في سياتل، على ملعب لومين فيلد، في السادسة صباح السبت 27 يونيو.

  • أزمة التأشيرات

    وتمثلت أزمة بعثة إيران، في رفض منح تأشيرة للاعبي المنتخب، قبل أن يتم منح الضوء الأخضر لهم بعد ذلك، ولكن بقيت أزمة عدم حصول 15 فردًا من البعثة، منهم رئيس الاتحاد المحلي، على التأشيرة.

    وفضلًا عن ذلك، فقد تم إلغاء تخصيص تذاكر دور المجموعات لمنتخب إيران، في كأس العالم، من قِبل السلطات الأمريكية، في وقت سابق من الأسبوع، رغم أن الاتحاد الدولي "فيفا"، أصر على أنه يعمل على زيادة فرص حضور المشجعين الإيرانيين للمباريات إلى أقصى حد.

    يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قال إن لاعبي إيران سيتم الترحيب بهم في البطولة، ولكن الأفراد الذين تربطهم صلة بالحرس الثوري الإيراني، قد يواجهون قيودًا على الدخول.

    وبحسب شبكة "بي بي سي"، فقد نجح أربعة أفراد من بعثة منتخب إيران، المشاركة في كأس العالم، في تقديم طعون ضد رفض طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

    ورغم ذلك، إلا أنه لا يزال هناك 11 فردًا لا يزال غير مسموح لهم بالسفر لمتابعة مباريات "تيم ملي" في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    ومن بين 15 فردًا من وفد بعثة إيران، رفض طلبهم بالحصول على تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، تقدم عشرة أفراد بطلبات جديدة، بعد الوصول إلى المكسيك، وتم قبول أربعة من تلك الطعون.

    ومن بين الرباعي المصرّح لهم بدخول الولايات المتحدة، عضو من الجهاز الفني للمنتخب، يعمل كمحلل، واثنين من مسئولي القسم الدولي للاتحاد، إلا أنه تم رفض طلبات الستة الباقين، ومنهم مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، وأحد نوابه، واثنين من إداريي الفريق المسؤولين عن العمليات اليومية، وكذلك مسؤول إعلامي وآخر أمني.