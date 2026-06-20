بدءًا من مباراة مصر .. أمريكا تدرس تخفيف القيود على إيران في كأس العالم!

وعبر بيان رسمي، أكد الاتحاد الإيراني أن القيود التي يتعرض لها المنتخب من أجل السفر، تتعارض مع مبدأ المساواة لجميع الفرق المشاركة، وقد تؤثر سلبًا على تحضيرات الفريق، الأمر الذي يدفع الاتحاد لإبداء استياءه رسميًا، والتقدم باحتجاج إلى الفيفا عبر القنوات المناسبة".

وطبقًا لما أقرته السلطات الأمريكية، فإنه يُسمح بسفر بعثة منتخب إيران إلى الولايات المتحدة، قبل يوم من مباراته المُقررة في كأس العالم، ومن ثمّ يجب عليه مغادرة البلاد في نفس يوم المباراة.

هذا الأمر انعكس على مقولة المدير الفني للمنتخب الإيراني، أمير جالينوي، إنهم الفريق الأكثر تعرضًا للاضطهاد في البطولة، بعد التعادل مع نيوزيلندا.

وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بشأن تعليق جالينوي، علق لـ"بي بي سي"، بأن المنتخب الإيراني وافق على تلك الشروط.

وكانت إيران قد تقرر نقل معسكرها من أريزونا في الولايات المتحدة، إلى تيخوانا المكسيكية، فيما قالت إيران إنها بحاجة للوصول إلى كل مدينة مضيفة قبل يومين من كل مباراة، والعودة إلى معسكرها في اليوم التالي للمباراة، لتحقيق أفضل استعداد بدني وفني، إلا أن طلبها لم يتم الموافقة عليه.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباراته الثانية ضد بلجيكا، في العاشرة مساء يوم 21 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب صوفي في لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي بمصر في سياتل، على ملعب لومين فيلد، في السادسة صباح السبت 27 يونيو.