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محمود خالد

فيران توريس و"المعاقب" من النصر: نجوم حرموا أندية روشن من إنجاز كأس العالم .. والهلال والأهلي "أكبر مستفيد"!

فقرات ومقالات
كأس العالم
دوري روشن السعودي
إسبانيا
النصر
الأهلي
ماركوس يورينتي
فيران توريس
فابيان رويز
داني أولمو
مارك كوكوريلا

أبطال مونديال كانوا قريبين من دوري روشن..

قبل عامين، كان دوري روشن السعودي يتغنى بإنجاز اثنين من نجومه، بعدما عاد المنتخب الإسباني من غياب، ليتوج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، إلا أن السيناريو اختلف تمامًا، عند المُقارنة بإنجاز الماتادور الحالي، بفوزه بكأس العالم 2026.

القادسية والنصر، احتفلا بالإنجاز التاريخي الذي حققه ناتشو فيرنانديز وإيمريك لابورت، عندما توجا بلقب اليورو، إلا أن الوضع صار مختلفًا؛ فرغم امتلاك أندية دوري روشن، للاعبين إسبانيين، إلا أنهم غابوا عن كتيبة دي لافوينتي، التي قدمت أداءً تمتع بالسيطرة التكتيكية والتنظيم الدفاعي، وصنعوا إنجاز المونديال، بهدف في مرمى الأرجنتين.

أندية الدوري السعودي كان ليحالفها الحظ، بأن تتزين بأسماء أبطال العالم، إذا ما تمت بعض الصفقات التي لم يُكتب لها النجاح، في المواسم السابقة، إلا أن ما يمكن قوله، إن مشاركة 49 نجمًا من دوري روشن، في بطولة كأس العالم 2026، كان إنجازًا كبيرًا في حد ذاته، إلا أنه ربما كانت "الخطوة الأخيرة"، العائق وراء إتمام صفقات، لو تمت لصرنا نقول اللاعب من نادي (...) السعودي يتوج بطلًا للعالم.

في هذا التقرير، نستعرض معًا، بعض نجوم المنتخب الإسباني، الذين ارتبط اسمهم باهتمام أندية دوري روشن، من الفائزين بكأس العالم، ناهيك عن أبرز مكاسب أندية روشن من المشاركة في المونديال..

  • Aymeric Laporte SpainGetty

    أبطال عالم كانوا قريبين من دوري روشن

    في قائمة المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم، هناك العديد من الأسماء التي حازت على اهتمام أندية دوري روشن، أو ارتبط اسمهم بها، إلا أن الصفقة لم تكلل بالنجاح.

    وقبل الحديث عن هذه الأسماء، لنتحدث عن المثال الأبرز، الذي خسر معه دوري روشن، فرصة الارتباط بأحد أبطال العالم، وهو إيمريك لابورت، الذي شكّل صخرة دفاعية مع باو كوبارسي، ونجح في قيادة المنتخب الإسباني للقب، وذلك بعد موسم واحد من رحيله عن النصر، مع عودته إلى أتلتيك بيلباو، وذلك بعدما شهدت رحلته مع رفاق كريستيانو رونالدو، نهاية حزينة، بعقوبات من المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، وإلزام بتدريبات انفرادية، وغياب عن المباريات الأخيرة في الموسم، فيما تحدث لابورت ذاته، عن أجواء النصر، قبل رحيله، واصفًا إياها بـ"الصعبة"، في ظل كثرة تغيير الإدارة والمدربين.

    أما عن الأسماء الأخرى، التي ارتبطت بدوري روشن، فقد كانوا على النحو التالي..

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  • Marcos Llorente Villarreal Atletico de Madrid LaLiga 19082024Getty Images

    * ماركوس يورينتي

    ظهير أتلتيكو مدريد، الذي كان ضمن النجوم محل الاهتمام خلال فترة الميركاتو الصيفي التاريخي في 2023، بعدما ارتبط اسمه بنادي الأهلي، بل وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" بأن الراقي اتفق على جميع التفاصيل المادية في صفقة اللاعب، وكان متبقيًا خطوة الكشف الطبي، إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.

  • Ferran TorresGetty

    * فيران توريس

    مهاجم برشلونة، الذي تحول من "المنبوذ" إلى البطل القومي في إسبانيا، بعدما سجل هدف الانتصار بكأس العالم، أمام الأرجنتين، كان مراقبًا من دوري روشن، ويزعم بأن النصر كان النادي المقصود، خلال الصيف الماضي، إلا أن إذاعة "كادينا سير"، ذكرت بأنه رفض عرضًا ماليًا كبيرًا من المملكة، من أجل البقاء في قلعة البلوجرانا.

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  • PSG Arsenal Champions League Fabian RuizGetty Images

    * فابيان رويز

    نجم وسط باريس سان جيرمان، الفائز بدوري الأبطال والمونديال، كان أيضًا على رادار النصر، في صيف 2024، حيث ذكر موقع Foot01 الفرنسي، بأن النادي كان مستعدًا للاستماع إلى العروض السعودية، بعد تراجع مستوى لاعبه، ولكن ما حدث بعد ذلك، أن اللاعب استمر والباقي كتبه التاريخ.

  • dani olmo spanienGetty Images

    * داني أولمو

    رغم أنه في حالة إتمام الصفقة، لم تكن لتحرم برشلونة من كتابة إنجاز متوسط ميدانه باسمه، وذلك بعدما صحيفة "سبورت"، بأن صاحب الـ27 عامًا، كان محل اهتمام نادي القادسية، من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أنه قرر رفض الذهاب إلى المملكة، بل وزاد الأمر باستفزازه للاعبي المنتخب السعودي، قبل مواجهة المونديال، بقوله إن إسبانيا ستسعى لتسجيل أكبر عدد من الأهداف.

  • Cucurella(C)Getty Images

    * مارك كوكوريلا

    ظهير ريال مدريد الجديد، الذي سًجل إنجازه في المونديال باسم تشيلسي، كان على رادار نادي النصر، وفق رواية عبد العزيز المريسل، في الصيف الماضي، والذي تحدى الإيطالي فابريتسيو رومانو، الذي نفى وجود عرض نصراوي لتشيلسي من أجل ضمه، إلا أن المريسل أكد أن عملاق الرياض قدم عرضه بالفعل، إلا أن صاحب "الشعر الطويل" قرر البقاء مع البلوز.

  • Ivan ToneyGetty

    أبرز مكاسب أندية دوري روشن

    ورغم أن أندية دوري روشن، لم تحظ بضم أي لاعب من قائمة المتوجين بلقب كأس العالم 2026، إلا أن ذلك لم يمنع من تحقيقها مكاسب مادية وإنجازات تحققت على أرض الميدان، خلال مشوار البطولة.

    ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن برنامج مزايا الأندية التابع للفيفا، رصد مبلغ 4300 يورو يوميًا، لتعويض كل نادٍ عن مشاركة لاعبه في كأس العالم، خلال الفترة بين 1 يونيو و19 يوليو 2026، ضمن ميزانية إجمالية قدرها 305.3 مليون يورو.

    وكان الهلال أكثر الأندية السعودية مشاركة في كأس العالم، برصيد 12 لاعبًا، ليصبح الأكثر استفادة من التواجد في البطولة، خاصة وأن ظهيره تيو هيرنانديز، استمر مع المنتخب الفرنسي، حتى مباراة المركز الثالث، رغم أنه خسر البرونزية.

    أضف إلى ذلك، نادي الأهلي، الذي تساوى مع النصر، في وصافة أندية المملكة، في المونديال، برصيد 9 لاعبين، إلا أن الراقي احتفى بإنجاز مهاجمه إيفان توني، الذي شارك في كتابة التاريخ مع إنجلترا، بالميدالية البرونزية.

    وبخلاف المكاسب المادية، فإن نادي القادسية، الذي شارك بـ6 لاعبين، قد كان شاهدًا على بزوغ نجمه المكسيكي خوليان كينيونيس، في المونديال، بعدما سجل 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة في خمس مباريات.

  • كلمة أخيرة.

    في كل موسم انتقالات، تتردد أسماء كبرى على طاولة دوري روشن السعودي، ولعلّ كأس العالم، بات ميدانًا جديدًا لاشتداد التنافس بين الأندية العالمية، من أجل الصراع على النجوم المتألقين على مدار البطولة، ولكن، رغم تواجد بعض الأسماء الإسبانية بالفعل في أراضي المملكة، مثل ناتشو فيرنانديز وأوناي هيرنانديز، إلا أن أندية المملكة، لم تحظ بالتواجد على خارطة أبطال العالم، التي كان برشلونة على رأس قائمة المستفيدين منها.