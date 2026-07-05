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Mexico Azteca GFXGetty/GOAL
زهيرة عادل

"أعلى من قمة جبل إيفرست" .. "بكائيات" إعلام إنجلترا على ملعب أزتيكا في المكسيك بين الحقيقة والمبالغة!

فقرات ومقالات
المكسيك ضد إنجلترا
المكسيك
إنجلترا
كأس العالم

الرعب ليس من الارتفاع بالأساس..

لا مجال للحديث عن الأمور الفنية، ولا حالة اللاعبين المعنوية، ولا ما يحتاج المنتخب معالجته بعد العبور الصعب أمام الكونغو الديمقراطية، فلا صوت يعلو فوق صوت البكاء على قمة "أزتيكا" في الإعلام الإنجليزي!

المنتخب الإنجليزي بقيادة توماس توخيل من المقرر أن يلتقي فجر غدٍ الإثنين، أمام نظيره المكسيكي، ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026.

لكن الخوف ليس من قوة أصحاب الأرض؛ المنتخب المكسيكي، الفنية بقدر ما سيطر على الإنجليز تجاه ملعب المباراة؛ أزتيكا .. فهناك من يدعي أن الأمور وصل باللاعبين إلى عقار "الفياجرا" للتغلب على ارتفاع الملعب (2.200 متر عن سطح البحر)، وهي التقارير التي سخر منها اللاعب المخضرم جوردان هندرسون ومدربه توماس توخيل.


  • "بكائيات" الإعلام الإنجليزي .. "أعلى من إيفرست"

    كما ذكرت لك، فالإعلام الإنجليزي لا حديث له سوى عن مدى صعوبة اللعب على ملعب أزتيكا، بالنظر لارتفاعه عن مستوى سطح البحر وقلة الأكسجين به.

    لكن لتقريب الصورة لك إلى أي مدى وصل الحال بالإعلام الإنجليزي، نأخذ شبكة "بي بي سي" كمثال، حيث بعثت مراسلة خاصة، للركض في شوارع مدينة مكسيسكو والتي ترتفع عن مستوى سطح البحر 2000 مترًا، حيث يقع استاد أزتيكا.

    تلك التجربة التي أجبرت "بي بي سي" مراسلتها عليها، رغم أنها اعترفت أنها ليست باللياقة نفسها التي يتمتع بها الرياضيون، انتهت بالسيدة وهي تشعر بصعوبة في التنفس مع الإصابة بالدوار.

    وبعيدًا عن واحدة من أكبر الشبكات الإنجليزي، هناك آخرون لجأوا لتقريب الصورة للجمهور الإنجليزي بشأن ما سيعانيه اللاعبون في مواجهة المكسيك على ملعب أزتيكا، عبر صور أقرب لـ"الكاريكاتير" – لمن يدرك حقيقة الموقف بالتأكيد – وليس في نظر الإعلام الإنجليزي..

    الصورة الأولى رصدت ارتفاع أعلى قمم جبلية في العالم عن مستوى سطح البحر؛ من جبل ماكينلي (دينالي) 6.190 متر، إلى جبل كانشينجونجا 8.586 متر، وصولًا لجبل K2 8.611، وحتى الأعلى على الإطلاق جبل إيفرست 8.848 متر.. وفي الأخير ادعت أن صعوبة اللعب على أزتيكا تعادل وقوفك على على ارتفاع 10.058 متر!


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    أما الصورة الثانية فكانت أكثر جرأة، حيث أظهرت أزتيكا وكأنه مركبة فضائية في أعلى ارتفاع بالسماء (15.551 متر)، مقارنة بجبل إيفرست وارتفاع طائرة 11.890 مترًا عن مستوى سطح البحر.


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    هو بكاء على ماضي إنجلترا في الأساس!

    لمَ كل هذه المبالغة؟ .. الخوف الإنجليزي في الأساس ليس من ارتفاع ملعب أزتيكا بقدر ما هو "تروما" الماضي التي لم يقدر أي إنجليزي على نسيانها بعد رغم مرور السنوات.

    الحديث هنا عن لقاء ربع نهائي كأس العالم 1986 بين المنتخب الإنجليزي ونظيره الأرجنتيني، والتي خسرها الأسود الثلاثة بثنائية مقابل هدف وحيد .. تلك المباراة الشهيرة بـ"يد الرب"، حيث أحرز دييجو أرماندو مارادونا هدفًا باليد قبل أن يضيف الثاني بمراوغة رائعة من وسط الملعب.

    الإعلام الإنجليزي قرر وضع هذه المباراة نصب عينيه، مقدمًا "شماعة" جاهرز للاعبين للخسارة، رغم أن المنتخب الإنجليزي حقق الفوز على الملعب ذاته في دور الـ16 بمونديال 1986 أمام باراجواي بثلاثية نظيفة.


  • mexico Getty Images

    تاريخ المكسيك المرعب

    الرعب الإنجليزي من ملعب أزتيكا كذلك مرتبط بتاريخ المكسيك على هذا الاستاد، حيث لم يخسر أي مباراة عليه منذ عام 2013.

    ناهيك عن سلسلة "اللا هزيمة" هذه، فلم تخسر المكسيك أي مباراة في دور المجموعات على هذا الملعب في نسختي 1970 و1986، ومنه كان العبور لدور ربع النهائي، كما هو الحال في نسخة 2026.

    المفارقة الأكثر قلقًا للإنجليز – فيما يبدو لنا – أن إنجاز التأهل بنسختي 1970 و1986، انهار بمجرد اللعب خارج ملعب أزتيكا، حيث ودع المنتخب المكسيكي المونديال من دور ربع النهائي باللعب في تولوكا ومونتيري.


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  • هي مبالغة وليس حقيقة

    حتى بعيدًا عن الحديث بلغة التاريخ وما شابه من أرقام وحساب ارتفاعات، ما يضع الإعلام الإنجليزي حقًا في حرج أمام العالم أجمع هو أنه الوحيد الذي وصل لهذه الدرجة من "البكائيات" في وقت خاضت به عدة منتخبات مبارياتها على هذا الملعب في النسخة الجارية من المونديال، فيما كانت تصريحاتها بشأنه متوازنة حتى رغم بعض الشكوى.

    منتخب جنوب إفريقيا خسر أمام المكسيك على أزتيكا في دور المجموعات (0-2)، وانتصرت عليه كولومبيا أمام أوزبكستان (3-1) في المجموعات أيضًا، وختام المرحلة نفسها كان بانتصار مكسيكي أمام تشيكيا (3-0)، وإن كان مدرب الأخير ميروسلاف كوبيك قال عقب المباراة: "الأجواء أبعد ما يكون عن المثالية".

    وفي دور الـ32، استضاف ملعب أزتيكا مواجهة المكسيك والإكوادور التي انتصر بها البلد المستضيف (2-0).

    لكن ابحث في إعلام كل هؤلاء، لن تجد مثيلًا لـ"البكائيات الإنجليزية"، التي حتى دفعت اللاعب الإنجليزي السابق ستان كوليمور للسخرية من تناول المباراة بهذه الطريقة، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "سأصل لمكسيكو سيتي في وقت لاحق من الليلة، قررت عدم الذهاب مباشرة إلى الفندق، بل سآخذ مشاية الركض لمحيط ملعب أزتيكا، لظهر للجميع كيف يؤثر الاتفاع على هيموجلوبين الدم والأكسجين وما إذا ذلك. لم أر أحدًا يتحدث عن هذا الأمر بعد، لذلك أعتقد أنها ستكون فكرة مبتكرة"!



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