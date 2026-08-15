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علي رفعت

منبوذو ريال مدريد.. ماتانتونو يتألق وجارسيا يجد نفسه وعثرة تقف في طريق أقلهم حظًا!

فقرات ومقالات
فرانكو ماستانتونو
ماريو مارتن
فيران جارسيا
ديبورتيفو ألافيس ضد خيتافي
ديبورتيفو ألافيس
خيتافي
الدوري الإسباني
إنتر ضد ريال بيتيس
إنتر
ريال بيتيس
وديات الأندية
فيورنتينا ضد بيفينتو
فيورنتينا
بيفينتو
كأس إيطاليا

حراك الصيف الملكي ومصير الثلاثي

فرضت التحولات التكتيكية والاقتصادية الكبرى في نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026 واقعًا جديدًا على العديد من الأسماء، حيث اضطرت إدارة النادي إلى إعادة هيكلة التشكيلة لضبط التوازن المالي وتطبيق متطلبات اللعب النظيف بعد إبرام صفقات ضخمة. 

كان من نتائج هذه السياسة خروج ثلاثة لاعبين تباينت مساراتهم ودوافع رحيلهم، وهم الموهبة الأرجنتينية الشابة فرانكو ماتانتونو، ولاعب الارتكاز ماريو مارتين، والظهير الأيسر فران جارسيا. 

لم تنتظر الجماهير الملكية طويلًا لمتابعة هؤلاء اللاعبين في تجاربهم الجديدة، إذ سجل الثلاثي ظهورهم الأول خلال الـ 24 ساعة الماضية بين مباريات رسمية وودية في إيطاليا وإسبانيا، في مشهد استقطب اهتمام عشاق النادي الملكي الراغبين في معرفة مصير مواهبهم السابقة.

  • ماتانتونو يزرع بذور التألق في فلورنسا

    دخل الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو، البالغ من العمر 18 عامًا، مرحلة جديدة في مسيرته عبر بوابة فيورنتينا الإيطالي، بعد أن فضل ريال مدريد إعارته لاكتساب الخبرة والصقل التكتيكي في أجواء الدوري الإيطالي دون منح النادي الإيطالي أي خيار للشراء النهائي. 

    دشن ماتانتونو رحلته مساء الجمعة بظهور رسمي في بطولة كأس إيطاليا أمام فريق بينيفينتو، حيث نزل بديلًا في الدقيقة 58 ليخوض 33 دقيقة كانت كافية لإبراز موهبته الفذة في الفوز برباعية مقابل هدف.

    تحرك صانع الألعاب الشاب بمرونة عالية بين خطوط الخصم وفي المساحات الحرة، وأظهر دقة تمرير استثنائية بلغت 100%، ولم يخسر الكرة سوى مرة من 17 لمسة وساعد الفريق على الاحتفاظ بالكرة والتوغل في الهجوم وتولى مسؤولية تنفيذ الكرات الثابتة فور دخوله، مما يعكس الثقة السريعة التي نالها من مدربه فابيو جروسو. 

    شكل هذا الظهور بداية واعدة للغاية للاعب يسعى لإثبات نضجه والعودة سريعًا إلى العاصمة الإسبانية.


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    مارتين يواجه سوء الحظ ومرارة الإصابة في خيتافي

    على النقيض من البداية المشرقة لزميله الأرجنتيني، واجه لاعب الوسط المدافع ماريو مارتين، البالغ من العمر 22 عامًا، ليلة مليئة بالعثرات في ظهوره الأول بقميص خيتافي أمام ديبورتيفو ألافيس في افتتاحية الدوري الإسباني مساء السبت.

    شارك مارتين أساسيًا في تشكيلة خوسيه بوردالاس التي عانت من عجز واضح في بناء الهجمات تحت الضغط العالي، وتأثر مردود اللاعب بتلقيه بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة 22 قيدت شراسته في قطع الكرات. 

    ازدادت الأمور تعقيدًا حين تعرض مارتين لإصابة عضلية موجعة أثارت قلق الطاقم الطبي، لتجبر المدرب على استبداله في الدقيقة 66، تاركًا أرض الملعب بعد تقديم مجهود بدني كبير كسب خلاله 4 أخطاء لصالحه.

    لم تتوقف المأساة عند خروجه مصابًا، بل انهار دفاع فريقه تمامًا بعد استبداله واستقبل ثلاثة أهداف متتالية ليتجرع خيتافي خسارة قاسية.


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    فران جارسيا يستعيد الصلابة والانضباط في بيتيس

    وجد الظهير الأيسر فران جارسيا، صاحب الـ 26 عامًا، ملاذه الآمن في مشروع ريال بيتيس الأندلسي بعد رحيله النهائي عن ريال مدريد بسبب تقلص أدواره.

    خاض جارسيا امتحانه التحضيري مساء السبت أمام إنتر الإيطالي في مواجهة ودية اتسمت بالندية الكبيرة.

    شارك جارسيا أساسيًا لمدة 73 دقيقة ولعب بانضباط تكتيكي صارم في نظام 4-2-3-1، فركز على تأمين منافذ الرواق الأيسر وإيقاف اختراقات الخصم. 

    نجح جارسيا في الفوز بالثنائيات ولم تتمكن عناصر إنتر من مراوغته طوال فترة تواجده، وحافظ فريقه على نظافة شباكه حتى خروجه بديلًا، قبل أن يستقبل بيتيس هدف الخسارة في الدقائق الأخيرة، ليثبت الظهير الإسباني جاهزيته لقيادة الجبهة اليسرى لبيتيس في الاستحقاقات المحلية المقبلة.


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  • Jose MourinhoGetty Images

    بيت القصيد

    توضح البدايات المتباينة للثلاثي حقيقة كرة القدم القاسية التي لا تعترف إلا بالجاهزية واقتناص الفرص، فبينما يمهد التألق السريع لماتانتونو طريق العودة المظفرة إلى سانتياجو برنابيو كاستثمار استراتيجي للمستقبل، ويمنح الاستقرار الفني لفران جارسيا فرصة ولادة جديدة في الليجا، يقف سوء الحظ والإصابة حاجزًا أمام مارتين الذي يحتاج للقتال من أجل تثبيت أقدامه في دوري الأضواء لربما يعيده ريال مدريد بخيار إعادة الشراء في عقده، لتظل أعين مدريد ترقب مصائر أبنائها السابقين في ملاعب أوروبا بين آمال العودة ورهانات التألق الخارجي.