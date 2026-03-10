مناصر فرانكو وخائن مبادئ كتالونيا وبعبع اللاعبين.. من هو ايتشيفاريا الذي وضعه لابورتا في كل مكان ببرشلونة؟!

شهدت الساعات الـ 48 الماضية حالة من الغليان الكبير في الأوساط الرياضية التابعة لنادي برشلونة، حيث عاد اسم أليخاندرو إيتشيفاريا ليتصدر العناوين الرئيسية بعد سلسلة من التصريحات المثيرة التي أدلى بها رئيس النادي جوان لابورتا وقبله المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

حاول لابورتا في ظهوره الإعلامي الأخير شرعنة الوجود الدائم لصهره السابق في كافة مفاصل النادي، مبررًا ذلك بكونه الشخص الأكثر موثوقية لديه.

هذا الدفاع المستميت جاء في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول تغلغل هذا الرجل في القرارات المصيرية دون أن يمتلك أي مسمى وظيفي يسمح بمحاسبته أو مراقبته، مما جعله لغزًا يثير رعب البعض وحفيظة الآخرين داخل جدران الكامب نو.

وقد أكد لابورتا أن إيتشيفاريا يتواجد بصفته الشخص الموثوق، وهو ما زاد من حدة الجدل حول طبيعة الأدوار التي يؤديها خلف الكواليس دون سند قانوني واضح.