ملكية KSI "التحويلية" لنادي داجنهام آند ريدبريدج تجعل النادي الذي يلعب في الدرجة السادسة "يجرؤ على الحلم" بالصعود إلى الدوري الممتاز

بعد أن أصبح مالكًا لنادي كرة قدم، انضم KSI إلى قائمة متزايدة من النجوم البارزين الذين يستثمرون في كرة القدم البريطانية. وهو يحذو حذو رايان رينولدز وروب ماك في وريكسهام، وتوم برادي في برمنغهام سيتي، ومايكل ب. جوردان في بورنموث. بالنسبة لرجل بنى إمبراطوريته على مقاطع فيديو ألعاب FIFA، تمثل هذه الخطوة لحظة إكمال الدائرة في مسيرته المهنية التي شملت الموسيقى والملاكمة وشركته Prime Hydration.

يعتقد جون جرابوسكي، المساهم الأكبر في Daggers والمدير التنفيذي للشؤون التجارية، أن مشاركة المؤثر ستغير قواعد اللعبة بالنسبة للفريق الذي يلعب في الدرجة السادسة. في حديثه إلى SunSport، قال جرابوسكي: "إنها فرصة رائعة للنادي، ومثيرة للغاية. أعتقد أننا رأينا بداية ذلك في مباراة دوركينج. نأمل جميعًا في المزيد من الأمسيات مثل تلك، وأعتقد أننا إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فستكون هناك الكثير من الابتسامات على وجوه الناس هنا".