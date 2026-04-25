Goal.com
مباشر
Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

ضربة تؤثر على الموسم القادم .. تطورات جديدة مٌقلقة لجماهير الاتحاد بملف بيع ملكية النادي!

الاتحاد
دوري روشن السعودي

التكهنات مستمرة حول قيام إحدى الشركات بشراء العميد

كشف الإعلامي محمد أبوهداية، عن آخر التطورات الخاصة بقيام شركة "دلة" بشراء نادي الاتحاد السعودي، وإمكانية تأثير ذلك على التحضير للموسم الجديد.

ملف خصخصة الاتحاد تم طرحه بقوة خلال الأيام الماضية، وذلك للمساهمة في إنقاذ العميد من التخبط الإداري والرياضي الذي يعيشه في الفترة الأخيرة.

  • FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    ما هي القصة؟

    أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج مؤخرًا أن شركة "دلة" تراجعت عن شراء نادي الاتحاد، لكن بحسب الإعلامي محمد أبوهداية لا يزال الأمل في هذا الاتجاه قائمًا.

    أبوهداية أشار إلى أن شركة "دلة" هي الأقرب لشراء النادي الجداوي، إذ أن ملفها تحت الدراسة من قبل صندوق الاستثمارات العامة بالفعل.

    وكتب أبوهداية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كما وصلني والله أعلم، شركة دلة برغم النفي الذي يطلقه البعض إلا أنها وحتى الآن هي الأقرب لملكية نادي الإتحاد حسب النسبة المطروحة من صندوق الإستثمارات العامة الذي يواصل مشكوراً العمل في الإجراءات النهائية بعد إستيفاء كامل الإشتراطات والإتفاق على كافة البنود بعد عملية تقييم دقيقة إستمرت لأشهر للتأكد من كامل تفاصيل ملف العرض المُقدم من فترة طويلة".

  • الرؤية ليست واضحة

    وبعد فترة من تغريدته المذكورة، خرج أبوهداية من جديد للكشف عن آخر تطورات القصة قائلًا:"لم تتضح الرؤية إلى الآن حول إمكانية تملك نادي الإتحاد من قبل شركة دلة ، وحتى الثلاثي الكوكباني ( الدخلاء ) تحدثوا بعدم قدرتهم على التملك بالنسبة المتعارف عليها وقدموا رغبتهم في شراء نسبة 5 % ليتشاركوا في القرار مع المالك المنتظر".

    وأضاف:"إن تمت الأمور - تنفيذاً لتوجهات معزبهم الفشار ، ومازالت الأمور عالقة ولم تحسم بعد ، وقد يتجه النادي للتصويت من جديد مما سيؤخر كثير من الملفات المرتبطة بالإعداد للموسم الجديد بل ويعطلها تمامًا".


  • إقالة عاجلة في الاتحاد

    اتخذ البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي لعملاق جدة الاتحاد، قرارًا مهمًا للغاية؛ وذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة الإدارية والفنية، بعد الموسم السيئ للغاية في 2025-2026.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء أمس الجمعة، قرر سواريز "إقالة" الإسبانية لايا فينايكسا، المديرة التنفيذية المسؤولة عن التنسيق والتنظيم للأجهزة الإدارية، من منصبها.

    الصحيفة كشفت عن أن تغييرات أخرى، تشمل ملفات عدة ترتبط بقطاع كرة القدم؛ ستحدُث خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل تحسين بيئة العمل.




    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد