احتاج ريال مدريد، تحت قيادة جوزيه مورينيو للمرة الثانية، إلى هدف في الدقيقة 90 من البديل كارلوس إيسبي، المنضم حديثًا مقابل 22 مليون جنيه إسترليني من ليفانتي، ليحقق فوزًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه على إسبانيول في افتتاح موسمه. وسجل جود بيلينجهام هدفهم الأول، بصناعة صانع الألعاب التركي الموهوب أردا جولر. وكانت الأمور أسهل كثيرًا في الفوز 4-1 على ريال سوسيداد يوم الأربعاء، بفضل ثلاثية من كيليان مبابي وهدف من فينيسيوس جونيور.