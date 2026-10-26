وفي مواجهة أخرى بين فرق قاع الترتيب، تغلب راسينج سانتاندير على إسبانيول، ليبقى الفريق الكتالوني الضيف في منطقة الهبوط بعد 10 مباريات.

وفاز أتلتيكو مدريد على ديبورتيفو لا كورونيا 1-0 ليواصل ملاحقة برشلونة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر. وحقق أتلتيكو بذلك فوزه السادس على التوالي في الدوري الإسباني بفضل هدف جوليان ألفاريز. وشهدت النتائج الأخرى تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ملقة 1-1، وسيلتا فيجو مع ريال بيتيس 0-0.