شهدت الجولة السادسة من موسم 2026/27 للدوري الفرنسي أداءً هجوميًا مثيرًا، ومواجهات بارزة، وتحولات حاسمة في مسار المنافسة. وحقق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، فوزه الثالث على التوالي، واكتسح ستاد بريست 29 فريق أنجيه في مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف، فيما استعاد مارسيليا توازنه بفوز مقنع خارج أرضه.
ملخص الجولة السادسة من الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يحقق فوزه الثالث تواليًا، وبريست يسحق أنجيه ورين يكتسح أوكسير
- AFP
باريس سان جيرمان ٣-١ لو مان إف سي
مدّد باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته إلى ثلاث مباريات متتالية، بفوزه 3-1 على لو مان إف سي، الصاعد حديثًا، على ملعب حديقة الأمراء. وبعد أن عاد لو مان وأدرك التعادل في الشوط الثاني، أظهر باريس سان جيرمان جودته، إذ سجل كفيتشا كفاراتسخيليا وماغنيس أكليوش ليضمنا النقاط الثلاث لفريق لويس إنريكي.
- AFP
ستاد بريستوا 29 5-1 أنجيه إس سي أو
قدّم ستاد بريستوا 29 عرضًا هجوميًا مبهرًا على ملعب فرانسيس لو بلي، وسحق أنجيه إس سي أو بنتيجة 5-1. واستغل بريست هشاشة دفاع أنجيه، التي تفاقمت بعد طرد أحد لاعبي الفريق الضيف ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 59. وواصل بريست استغلال تفوقه بلا هوادة، ليحقق فوزه الأكثر إقناعًا هذا الموسم.
- AFP
ستاد رين ٤-١ أوكسير
قدّم ستاد رين أداءً حاسمًا على أرضه في ملعب روازون بارك، واكتسح أوكسير 4-1. وفرض رين سيطرته مبكرًا في الشوط الثاني بتسجيل ثلاثة أهداف دون رد، تاركًا لأوكسير فرصة ضئيلة للعودة في المباراة.
- AFP
لانس 2-1 أولمبيك ليون
حقق لانس فوزًا شاقًا بنتيجة 2-1 على أولمبيك ليون في ملعب بولار ديليليس. وتقدم لانس بهدفين قبل أن يواجه انتفاضة متأخرة من ليون. ورغم حصول أصحاب الأرض على بطاقة حمراء في الدقيقة 84، صمدوا خلال الوقت بدل الضائع ليحصدوا النقاط الثلاث.
- AFP
تروا 0-2 أولمبيك مارسيليا
أوقف أولمبيك مارسيليا سلسلة نتائجه السلبية الأخيرة بفوزه خارج أرضه على إي إس تروا إيه سي 2-0، على ملعب ستاد دو لوب. وافتتح أمين حارث التسجيل في الدقيقة 50، قبل أن يحسم هيماد عبدلي الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع (90+8).
- AFP
موناكو ٢-٢ تولوز
اضطر موناكو إلى اقتسام النقاط مع تولوز بعد تعادلهما المثير 2-2 على ملعب لويس الثاني. وصنع موناكو فرصًا عديدة، لكنه لم يتمكن من حسم المباراة، ليعود الضيوف في النتيجة وينتزعوا نقطة ثمينة خارج أرضهم.
- AFP
أو جي سي نيس ٢-١ آر سي ستراسبورج ألزاس
حقق أو جي سي نيس فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 على آر سي ستراسبورغ ألزاس في ملعب أليانز ريفييرا. وسيطر نيس على مناطق مهمة من الملعب في الشوط الثاني، ليتفوق على ستراسبورغ في مباراة متكافئة.
- AFP
ليل ١-٠ لوهافر
حقق لوسك ليل فوزًا احترافيًا على أرضه أمام لوهافر بنتيجة 1-0 على ملعب ديكاتلون أرينا. ولعب لوهافر الدقائق الثلاثين الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 61، ما أتاح لليل الحفاظ على تقدمه والخروج بشباك نظيفة.
- AFP
لوريان 1-0 باريس إف سي
فاز لوريان على باريس إف سي 1-0 في ملعب دو موستوار، محافظًا على نظافة شباكه. ودافع لوريان عن تقدمه المبكر بهدف وحيد أمام باريس إف سي، الذي لعب بحماس وتلقى خمسة إنذارات خلال شوط ثانٍ متوتر.
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