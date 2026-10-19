شهدت الجولة السابعة من موسم 2026/27 للدوري الفرنسي عروضًا تهديفية قوية، وعودات مثيرة في الدقائق الأخيرة، وتغييرات كبيرة في ترتيب الفرق بمختلف أنحاء فرنسا. وحقق باريس سان جيرمان فوزه الرابع تواليًا في الدوري بعدما قلب تأخره في ستراسبورغ، وسجل مارسيليا خمسة أهداف في شباك أنجيه إس سي أو، فيما تفوق باريس إف سي على ستاد رين في مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف.
ملخص الجولة السابعة من الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان ينتفض متأخرًا في ستراسبورج، ومارسيليا يكتسح أنجيه، وباريس إف سي يفوز بمباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف
- AFP
آر سي ستراسبورغ الألزاس 1-3 باريس سان جيرمان
قلب باريس سان جيرمان تأخره إلى فوز على ستراسبورج ألزاس بنتيجة 3-1 على ملعب دو لا مينو. ومنح جيوفاني رينا ستراسبورج التقدم مبكرًا في الدقيقة 17، وحافظ أصحاب الأرض على أفضليتهم حتى مرحلة متقدمة من الشوط الثاني. لكن إيليا زابارني أدرك التعادل في الدقيقة 77، قبل أن يسجل عثمان ديمبيلي في الدقيقة 85 وديزيري دوي في الدقيقة 90+3، ليحققا لباريس سان جيرمان فوزه الرابع على التوالي.
- AFP
أنجيه إس سي أو ٢-٥ أولمبيك مارسيليا
قدّم أولمبيك مارسيليا عرضًا هجوميًا رائعًا خارج أرضه، واكتسح أنجيه إس سي أو بنتيجة 5–2 على ملعب ريمون كوبا. وأربك مارسيليا أصحاب الأرض بضغط هجومي متواصل، ليحصد النقاط الثلاث بفوز كبير خارج ملعبه.
- AFP
باريس إف سي ٤-٣ ستاد رين
شهد ملعب جان بوان مباراة مثيرة حافلة بسبعة أهداف، صمد فيها باريس إف سي الصاعد أمام ستاد رين إف سي ليحقق الفوز بنتيجة 4-3. وتقدم باريس إف سي مبكرًا قبل أن يصمد أمام عودة قوية من رين، الذي تلقى أربع بطاقات صفراء في الشوط الأول من مباراة اتسمت بالإثارة.
- AFP
أولمبيك ليون 2-1 نيس
انتزع أولمبيك ليون فوزًا صعبًا على ضيفه نيس بنتيجة 2-1 على ملعب بارك أولمبيك ليون. افتتح إيلي واهي التسجيل لنيس في الدقيقة 18، لكن ليون ردّ بهدفين في الشوط الأول سجلهما بافيل شولتس (32) وتانر تيسمان (36). ودافع ليون عن تقدمه بثبات خلال الدقائق العشرين الأخيرة، رغم طرد كيتو ناكامورا ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 70.
- AFP
لوريان 1-0 موناكو
حقق لوريان مفاجأة كبيرة على ملعب دو موستوار، بفوزه 1-0 على موناكو المتألق. وأحبط التنظيم الدفاعي للوريان محاولات موناكو طوال المباراة، ليحصد صاحب الأرض النقاط الثلاث ويوجه ضربة لموناكو في سعيه للبقاء قرب صدارة جدول الترتيب.
- AFP
تروا ١-٣ لانس
حقق لانس فوزًا مقنعًا خارج أرضه على تروا بنتيجة 3-1 على ملعب ستاد دو لوب. واستغل لانس فرص التحول الهجومي في كلا الشوطين، ليبقى تروا في المراكز المتأخرة بجدول الترتيب.
- AFP
لو هافر 1–3 أوكسير
حقق إيه جي أوكسير فوزه الثاني تواليًا بتغلبه على لوهافر إيه سي 3-1 على ملعب أوسيان. وفرض أوكسير سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، ليحسم الفوز خارج أرضه بفارق مريح بلغ هدفين.
- AFP
لومان 0–3 تولوز
قدّم تولوز إف سي أداءً فعّالًا خارج أرضه، وتغلّب على لو مان إف سي بثلاثة أهداف دون رد على ملعب ماري مارفينت. واستغل تولوز فرصه الحاسمة، وحرم الفريق الصاعد من أي فرصة للعودة إلى المباراة.
- AFP
ليل 1-1 ستاد بريستوا 29
تعادل لوسك ليل وستاد بريست 29 بنتيجة 1–1 على ملعب ديكاتلون أرينا. وصنع الفريقان فرصًا في مباراة متكافئة، ليتقاسما النقاط في النهاية.
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