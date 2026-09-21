شهدت الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني تقدّم أتلتيكو مدريد على غريمه التقليدي ريال مدريد بفوزه في الليغا. وذلك خبر رائع لبرشلونة، المتصدر الذي لا تشوبه شائبة.
ملخص الجولة السابعة من الدوري الإسباني: ريال مدريد يفقد الكثير من الأرض في سباق اللقب
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أتلتيكو مدريد 2-1 ريال مدريد
فقد ريال مدريد مزيدًا من الأرض في سباق اللقب بعد خسارته 2-1 أمام جاره أتلتي. وسجل أصحاب الأرض هدفيهم عبر غريمالدو من ركلة جزاء، والمعار جوناثان ديفيد. أما هدف أنطونيو روديغر المتأخر، فكان مجرد تقليص للفارق لفريق جوزيه مورينيو، الذي لعب أيضًا بعشرة لاعبين لمدة 40 دقيقة بعد طرد دين هويسن مبكرًا في الشوط الثاني. وأصبح ريال مدريد الآن متأخرًا بفارق ست نقاط عن المتصدر برشلونة بعد سبع مباريات.
- Getty Images Sport
إشبيلية 1-3 برشلونة
حافظ برشلونة على بدايته المثالية للموسم بفوزه 3-1 على إشبيلية، بفضل هاتريك من القائد رافينيا. ويقدّم البرازيلي مستويات مذهلة، بعدما ساهم بشكل مباشر في 15 هدفًا خلال سبع مباريات. ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بسبعة انتصارات من سبع مباريات. يا لها من بداية لفريق هانز فليك!
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ديبورتيفو لا كورونيا 1-1 ريال بيتيس
واصل ديبورتيفو بدايته المثيرة للإعجاب للموسم بتعادل 1-1 أمام ريال بيتيس المتألق. وسجل ألفارو فاييس هدف التعادل المتأخر لأصحاب الأرض، ما يعني أن الفريق الصاعد حديثًا يملك 10 نقاط بعد سبع مباريات. ويملك بيتيس 16 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر برشلونة. كما يتقدم أيضًا بنقطة واحدة على ريال مدريد.
- Getty Images Sport
خيتافي 1-0 مالاجا
في قاع الترتيب، لا يزال ملقة بلا أي انتصار بعد هزيمته 1-0 أمام خيتافي في العاصمة. وسيبقى في المركز الأخير خلال فترة التوقف الدولي، وسيملك متسعًا من الوقت للتفكير في نتيجة صعبة أخرى.
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فالنسيا 2-3 ريال سوسييداد
في ما يمكن اعتباره مباراة نهاية الأسبوع، انتزع ريال سوسييداد هدف الفوز في الدقيقة 91 أمام فالنسيا المتعثر، ليزيد الضغط على مدرب فالنسيا خافيير أغيري. ويحتل فالنسيا الآن المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، بعدما حصد أربع نقاط فقط من سبع مباريات. وكان هذا الفوز الثالث لسوسييداد في الموسم، ليتواجد في وسط الجدول.
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