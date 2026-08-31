ملخص الجولة الثانية من الدوري الفرنسي: موناكو يتفوق على مارسيليا، وماركينيوس ينقذ باريس سان جيرمان، وباريس إف سي يصعق نيس

حقق موناكو فوزًا لافتًا على أرضه على غريمه أولمبيك مارسيليا في ملعب لويس الثاني. وقدم المهاجم الألماني باريس برونر أداءً رائعًا، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 13 بلمسة إنهاء متقنة قبل أن يضاعف التقدم في وقت مبكر من الشوط الثاني (53').

وعانى مارسيليا لاختراق التكتل الدفاعي لموناكو، في حين نجح أصحاب الأرض في إدارة إيقاع المباراة بفاعلية ليحسموا الفوز بشباك نظيفة.