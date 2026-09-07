واصل موناكو بدايته المثالية للموسم بعدما صعق حامل اللقب باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس. واستغل الضيوف الهجمات المرتدة السريعة والانضباط الدفاعي، ليخطفوا فوزًا بنتيجة 2–1 ويحافظوا على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بتحقيقهم ثلاثة انتصارات من أول ثلاث مباريات.

وتترك هذه الهزيمة باريس سان جيرمان من دون أي فوز في أول ثلاث مباريات له.