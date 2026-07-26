"مقتنع بأن ذلك سيحدث".. زميل سابق لمهاجم مانشستر سيتي لهالاند يتوقع انتقاله إلى ريال مدريد!

أثبت هالاند نفسه كأحد أخطر المهاجمين في عالم كرة القدم خلال فترة وجوده في مانشستر سيتي، لكن التكهنات بشأن انتقاله المستقبلي إلى ريال مدريد لا تزال تتردد. ويعتقد إيكريم، الذي شهد تطور المهاجم في بدايات مسيرته الاحترافية في نادي مولدي، أن المهاجم سيرتدي القميص الأبيض الشهير في نهاية المطاف.

وفي حديثه مع صحيفة «دياريو آس»، أعرب إيكريم عن ثقته في حدوث هذا الانتقال قائلاً: «أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يحدث تماماً. في الواقع، أنا مقتنع بأنه سيحدث يوماً ما. لن أقول إنني متأكد تماماً، لكنني أرى العديد من الاحتمالات. إن قوة جاذبية ريال مدريد في جميع أنحاء العالم هائلة، وعلى الرغم من أنه يلعب في نادٍ عظيم مثل مانشستر سيتي، أعتقد أنه سيصل إلى مستوى أعلى في ريال مدريد».







