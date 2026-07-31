هذا موقفنا من الصفقة!.. رد حاسم على مفاوضات الهلال مع ماتياس يايسله وتحريضه ضد الأهلي

في هذا السياق.. قام عشاق عملاق جدة الأهلي، بتوجيه اتهامات عنيفة إلى نادي الهلال؛ بالوقوف خلف "استقالة" المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، من منصبه.

وحسب هذه الاتهامات الأهلاوية؛ يرغب الهلال في التعاقد مع يايسله منذ فترة طويلة، ويعمل على هدم استقرار قلعة الراقي.

ورغم أن المدير الفني الألماني الشاب اتفق مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد "استقالته" من منصبه في الأهلي؛ إلا أن قطاع جماهيري يرى أنها مجرد محطة أو كوبري، قبل العودة إلى السعودية من بوابة الزعيم الهلالي.