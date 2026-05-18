مفارقة لياو.. أرقام ميلان في غياب النجم البرتغالي تتوجه بطلًا للدوري الإيطالي!

لغة الأرقام لا تكذب. فقد خاض الروسونيري 9 مباريات كاملة في بطولة الدوري هذا الموسم بدون رافائيل لياو. وهو رقم مثير للاهتمام كونه يمثل - عملياً - ربع الموسم.

في هذه المباريات التسع التي لعبها الفريق بدون البرتغالي، حصد ميلان 7 انتصارات، وتعادل وحيد، وهزيمة واحدة فقط.

بمعدل نقاط يوازي أرقام إنتر بطل "الاسكوديتو": 2.44 نقطة في المباراة الواحدة. إيقاع يليق بأصحاب الصدارة المطلقة، وبفريق يكاد يكون مثالياً في استمرارية نتائجه.

ليتشي (خارج الديار)، بولونيا (على أرضه)، أودينيزي (خارج الديار)، فيرونا (على أرضه)، بولونيا (خارج الديار)، تورينو (على أرضه)، وجنوى (خارج الديار): هذه هي حصيلة انتصارات الروسونيري دون أن يلعب لياو دقيقة واحدة في الملعب.

مباريات تضاف إليها الهزيمة المدوية في الجولة الأولى بملعب سان سيرو أمام كريمونيزي، والتعادل على أرضه 2-2 أمام ساسولو. 22 نقطة من أصل 27 ممكنة.












