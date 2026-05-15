مفاجأة .. نوير يعود من الاعتزال للمشاركة مع ألمانيا في كأس العالم 2026!
عودة أسطورية؟
تحولت احتمالية عودة مانويل نوير لحراسة مرمى المنتخب الألماني مرة أخرى من مجرد تكهنات إلى حقيقة واقعة.
وفقًا لـ«سكاي سبورت»، تم تسجيل الفائز بكأس العالم 2014 رسميًا ضمن القائمة الأولية للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) المكونة من 55 لاعبًا والتي تم تقديمها إلى الفيفا. وتعد هذه القائمة شرطًا إلزاميًا، حيث لا يحق إلا للاعبين المدرجين فيها أن يتم اختيارهم ضمن التشكيلة النهائية للبطولة.
نوير، الذي خاض 124 مباراة دولية قبل اعتزاله المنتخب الوطني بعد يورو 2024، أجرى محادثات خاصة مع المدرب ناجلسمان. وتركزت هذه المحادثات على عودة نوير ليس فقط كعضو في التشكيلة، بل كحارس مرمى أساسي في البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية.
الأداء مقارنةً بالعمر
على الرغم من بلوغه الأربعين من العمر، فإن الأداء المتميز والمستمر الذي قدمه نوير مع بايرن ميونيخ هذا الموسم قد أسكت المشككين وأعاد إحياء الجدل حول التسلسل الهرمي لحراس المرمى في المنتخب الألماني. وأشاد رئيس بايرن ميونيخ، هربرت هاينر، خلال حديثه في نهائي كأس ألمانيا للسيدات يوم الخميس، بقدرة هذا اللاعب المخضرم على الاستمرار: "لقد رأينا في المباريات الأخيرة مدى تميز نوير كحارس مرمى رغم بلوغه سن الأربعين. أنا سعيد دائمًا عندما يشارك أفضل اللاعبين في كأس العالم".
وأكد هاينر أن النادي يدعم هذه الخطوة، لكن القرار النهائي يعود بالكامل إلى اللاعب ومدرب المنتخب الوطني. إلى جانب عودته المحتملة إلى المنتخب الوطني، من المتوقع أن يمدد نوير عقده مع بايرن ميونيخ لمدة عام آخر.
القرار النهائي بشأن تشكيلة المنتخب الألماني يقترب
من المتوقع صدور قرار نهائي بشأن ما إذا كان نوير سيتوجه فعليًا إلى البطولة خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان عن تشكيلته النهائية لكأس العالم في 21 مايو، وهو الموعد النهائي لتوضيح الوضع فيما يتعلق بحراسة المرمى. وحتى ذلك الحين، يظل إدراجه في القائمة المكونة من 55 لاعبًا أقوى مؤشر حتى الآن على احتمال حدوث تغيير جذري في الموقف.
وإذا تم إدراج نوير في التشكيلة النهائية، فسيكون ذلك أحد أبرز العودات الدولية في تاريخ كرة القدم الألمانية. بعد 124 مباراة وعقد من الهيمنة، أصبح المسرح مهيئاً للحارس الشهير ليضيف فصلاً أخيراً إلى مسيرته الدولية الحافلة سعياً وراء لقب عالمي ثانٍ.
فرحة مزدوجة لنوير؟
حصد نوير لقب الدوري الألماني للمرة الثالثة عشرة هذا الموسم، مما عزز مكانته التاريخية مع العملاق البافاري. كما قاد الحارس المخضرم بايرن ميونيخ إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يودع الفريق البطولة على يد حامل اللقب باريس سان جيرمان، الذي سيواجه أرسنال في المباراة النهائية.
ويمكن لنوير أن يضيف المزيد من الألقاب إلى رصيده هذا الموسم إذا تمكن بايرن من التغلب على شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا يوم 23 مايو.