Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs
Stefano Silvestri

مفاجأة .. جاتوزو مرشح للاستمرار في تدريب إيطاليا ولكن!

قرر المدرب ترك المنتخب الوطني بعد الهزيمة في البوسنة، لكن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحاول إقناعه بالبقاء

انتهى الأمر بالنسبة للكثيرين. بالنسبة لجابرييلي جرافينا، الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الذي أعلن استقالته. وبالنسبة لجيجي بوفون، الذي قرر بدوره ترك المنتخب الوطني. لكن ربما، بشكل مفاجئ، لم ينتهِ الأمر بالنسبة لرينو جاتوزو.

لا يزال مدرب المنتخب الإيطالي في منصبه. وكما تبين صباح الخميس، قرر هو أيضًا تقديم استقالته. لكنها لم تصبح رسمية بعد.

هناك سبب لذلك، وهو مرتبط بطلب محدد من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) كشفت عنه صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" التي تصدر اليوم: محاولة إبقاء جاتوزو على مقعد تدريب المنتخب الإيطالي لبضعة أشهر أخرى على الأقل.

  • طلب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

    والسبب في ذلك هو أنه، على الرغم من أجواء الحزن والجدل التي سادت الأجواء الإيطالية بعد الإقصاء في زينيكا، فإن العالم لا يزال يمضي قدماً. لدرجة أن المنتخب الإيطالي، الذي حُرم مرة أخرى من فرصة المشاركة في الدور النهائي لكأس العالم، سيضطر لخوض مباراتين وديتين خلال الشهرين المقبلين.

    الأولى ستكون ضد لوكسمبورج، والثانية ضد اليونان. وستقام المباراتان في أوائل يونيو. وسيتعين على أحدهم الجلوس على مقاعد البدلاء للمنتخب الإيطالي. ولهذا السبب، يُقال إن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) يضغط على جاتوزو ليبقى في منصبه لبضعة أسابيع أخرى، حتى يقود الفريق في يونيو ويمنح الاتحاد نفسه الوقت لاختيار خليفته.

    عملياً، سيصبح جاتوزو، الذي وقع قبل عام تقريباً عقداً يمتد حتى يونيو، بمثابة مدرب مؤقت في انتظار - عندها فقط - إنهاء مغامرته مع إيطاليا.

  • الرد بعد عيد الفصح

    ووفقاً لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» أيضاً، لم يرفض جاتوزو طلب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) بشكل قاطع؛ بل اكتفى بأخذ بضعة أيام للتفكير والتأكد مما إذا كان الأمر يستحق فعلاً البقاء لمباراتين أخريين.

    "في تبادل الرسائل مع روما - كما تكتب الصحيفة - أرجأ المدرب كل شيء إلى ما بعد عيد الفصح. وسيتخذ قراره قريبًا جدًا".

  • بالديني جاهز

    الخيار البديل، في حال استقالة جاتوزو بشكل كامل وفوري، واضح وموجود: إنه سيلفيو بالديني، المدرب الحالي لمنتخب تحت 21 عامًا، وهو الاسم الذي برز يوم الخميس الماضي كحل مؤقت.

    سيكون بالديني، في الأساس، هو من سيحل محل جاتوزو في المباراتين الوديتين ضد لوكسمبورج واليونان. وسيكون هو من سيقوم بدور المدرب المؤقت خلال الأسابيع التي ستستغرقها عملية البحث عن المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي.

    وسيكون هذا السيناريو مشابهًا لما حدث في عام 2018، بعد رحيل جيان بييرو فينتورا. في ذلك الوقت، كان جيجي دي بياجيو، مدرب منتخب تحت 21 عامًا، هو من حل محله. وقاد لاعب الوسط السابق المنتخب الأول في مباراتين وديتين، تعادل في إحداهما مع إنجلترا وخسر في الأخرى أمام الأرجنتين.

  • ماذا قال جاتوسو

    هكذا تحدث جاتوزو إلى قناة «راي» بعد مباراة البوسنة وإيطاليا، مجيبًا أيضًا على سؤال حول مستقبله: "اليوم، الحديث عن مستقبلي ليس مهماً. المهم اليوم هو التأهل إلى كأس العالم. نحن نحتفظ بهذا الأداء، الأمر مؤلم، ونشعر بالأسف".

    ثم، في المؤتمر الصحفي:"لا يهمني مستقبلي الآن، الأمر مؤلم لهذا الفريق الذي استحق الكثير. كنا نستحق أن نحصد ما استحققناه. اليوم من غير المناسب الحديث عن مستقبلي، بل يجب الحديث عن إيطاليا، عن القميص الأزرق. لقد تلقينا ضربة قاسية وإن كانت غير مستحقة، مستقبلي ليس مهمًا".

    الانفصال عن إيطاليا، على أي حال، أمر مفروغ منه. يبقى فقط معرفة متى سيتحقق ذلك.

    وبحسب "سكاي"، قرر جاتوزو تقديم استقالته مساء الجمعة وعدم الاستمرار في مهمته كمدرب لإيطاليا، ولو حتى يونيو المقبل لخوض الوديات.