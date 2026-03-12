مفاجأة كبيرة في دوري أبطال أوروبا: "المدحلة الصفراء" تواصل إثارة القلق في أوروبا

أثبت بودو/جليمت مرة أخرى قوته المذهلة على العشب الصناعي المحلي، وأصبح الآن لديه فرص كبيرة للتأهل إلى ربع النهائي. وقال اللاعب السابق في فرانكفورت ينس بيتر هاوج: "لا يزال أمامنا طريق طويل، لكن النتيجة رائعة. ستكون أسبوعًا مثيرًا".

ستتحدد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل في لشبونة.