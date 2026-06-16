كشف الصحفي الفرنسي الشهير رومان مولينا عن تحركات عاجلة داخل أروقة الاتحاد التونسي لكرة القدم لإسناد مهمة تدريب المنتخب الأول إلى اسم مفاجئ خلفًا لصبري لموشي، الذي سيقال من منصبه عقب الخسارة القاسية أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مشوار المونديال.
مفاجأة في بديل لموشي... تونس تعيد هيرفي رينارد إلى كأس العالم للمرة الثالثة!
مولينا يفجر المفاجأة
أوضح الصحفي الفرنسي رومان مولينا عبر حساباته الرسمية أن هيرفي رينارد سيكون المدير الفني الجديد لمنتخب تونس خلال الفترة المقبلة لمواجهة الموقف المعقد الذي يعيشه نسور قرطاج في بطولة كأس العالم الحالية.
وسيعود رينارد بموجب هذا الاتفاق المرتقب إلى أجواء المونديال للمرة الثالثة في تاريخه التدريبي بعد تجربتيه السابقتين مع المغرب والسعودية.
تقلبات الاتحاد التونسي
أشار مولينا إلى أن الصفقة باتت قريبة للغاية من الحسم الفعلي والنهائي ليتولى الفني الفرنسي قيادة الفريق قبل المواجهة المرتقبة القادمة أمام منتخب اليابان.
لكنه رهن إتمام الأمور بشكل قطعي بعدم حدوث أي تحول مفاجئ وغير متوقع في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن كل الاحتمالات تظل قائمة ومفتوحة دائمًا.
سقوط مدوٍ أمام السويد
تأتي هذه التحركات السريعة لإنقاذ الموقف بعد الصدمة الكبيرة والمدوية التي تلقاها الشارع الرياضي التونسي إثر الهزيمة القاسية أمام منتخب السويد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
وهي النتيجة الكارثية التي جرت أحداثها على ملعب مونتيري في المكسيك وعجلت بالإطاحة الفورية بالمدرب صبري لموشي من منصبه بعد أن ظهر الفريق دون أي هُوية فنية أو قدرة على مجاراة المنافس الأوروبي.
مواجهات حاسمة لنسور قرطاج
ينتظر المنتخب التونسي اختباران في غاية الصعوبة ضمن منافسات المجموعة السادسة للبطولة، حيث يتعين على المدرب الجديد تصحيح المسار سريعًا قبل المواجهة المقبلة والحرجة أمام منتخب اليابان والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم 19 يونيو.
على أن يختتم نسور قرطاج مشوار دور المجموعات بملاقاة منتخب هولندا في مباراة مصيرية يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو.