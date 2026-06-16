مفاجأة في بديل لموشي... تونس تعيد هيرفي رينارد إلى كأس العالم للمرة الثالثة!

تأتي هذه التحركات السريعة لإنقاذ الموقف بعد الصدمة الكبيرة والمدوية التي تلقاها الشارع الرياضي التونسي إثر الهزيمة القاسية أمام منتخب السويد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وهي النتيجة الكارثية التي جرت أحداثها على ملعب مونتيري في المكسيك وعجلت بالإطاحة الفورية بالمدرب صبري لموشي من منصبه بعد أن ظهر الفريق دون أي هُوية فنية أو قدرة على مجاراة المنافس الأوروبي.



