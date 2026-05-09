بارتوميو يكشف: فينيسيوس جونيور اتفق بالفعل على الانضمام إلى برشلونة قبل التوقيع لريال مدريد!

في نهاية المطاف، تدخل ريال مدريد وأبرم صفقة مع نادي فلامنجو في مايو 2017 للتعاقد مع اللاعب الذي كان يبلغ من العمر حينها 16 عاماً، على أن يصبح الانتقال رسمياً بمجرد بلوغه سن 18 عاماً في يوليو 2018. وأكد بارتوميو أن برشلونة كان قد قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات قبل أن ينجح مدريد في الظفر بخدمات اللاعب.

وقال بارتوميو في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن ديبورتيس": "لقد كان فينيسيوس جونيور يحظى باهتمامنا في البارسا. تحدثنا مع عائلته ومع وكلائه، وكان هناك بالفعل اتفاق مبدئي. ولكن ربما قدم مدريد عرضاً أفضل من البارسا واقتنص فينيسيوس".