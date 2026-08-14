مفاجأة | الصفقة لم تفشل بعد.. فيكتور أوسيمين يضع "شرطًا" أمام الوليد بن طلال للانضمام إلى الهلال

في الأيام القليلة الماضية.. تم تداول أخبار محلية وعالمية عديدة؛ تؤكد رغبة عملاق الرياض الهلال، في التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

هُنا خرج مصدر مقرب من أوسيمين، في تصريحات مع موقع "winwin"؛ ليعلن أن انتقال أوسيمين إلى الهلال في صيف العام الحالي، مستحيل.

ورغم هذا التصريح؛ فجّرت شبكة "سكاي سبورتس" مفاجأة جديدة، بشأن إصرار عملاق الرياض الهلال على التعاقد مع المهاجم النيجيري.

وكشفت الشبكة العالمية عن تقديم الهلال - عبر وسيط -، عرضًا ضخمًا إلى نادي جلطة سراي التركي - الذي ينشط فيه أوسيمين -؛ للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل 130 مليون يورو.

وشددت الشبكة على أن جلطة سراي، رفض التخلي عن أوسيمين رغم ضخامة العرض؛ وذلك بسبب صعوبة تعويضه بمهاجم آخر كبير، في الفترة الحالية.