مفاجأة فليك أمام إشبيلية.. ليفاكوفيتش يكشف دور داني أولمو في ظهوره الأول "المثالي" بقميص برشلونة

وفي معرض حديثه عن أول ظهور رسمي له مع النادي، أعرب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً عن فخره الكبير بأن تطأ قدماه أرض الملعب أخيراً بألوان البارسا. وفي حديثه لوسائل الإعلام، أكد ليفاكوفيتش على المجهود الجماعي المطلوب لحصد النقاط الثلاث في الأندلس، وقال وفقاً لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد حققنا انطلاقة مثالية للموسم وعلينا أن نستمر على هذا النحو".

قد يكون التكيف مع الضغوط الفريدة للعب في برشلونة مهمة شاقة لأي وافد جديد، لكن ليفاكوفيتش تمتع بأفضلية كبيرة تمثلت في وجود داني أولمو. إذ يتشارك اللاعبان تاريخاً طويلاً، حيث أمضيا عدة سنوات ناجحة معاً في دينامو زاجرب قبل أن تتخذ مسيرتهما مسارات مختلفة في أنحاء أوروبا.

وسارع ليفاكوفيتش إلى الإشادة بوجود صديق موثوق به في الفريق، مما جعل انتقاله أمراً في غاية السلاسة. وأوضح الحارس: "منذ اليوم الأول وداني أولمو متواجد معي. لعبت معه في دينامو زاجرب قبل ست أو سبع سنوات. لقد كان الأمر سهلاً لأنهم شباب رائعون ونبدو كعائلة واحدة؛ من السهل جداً التأقلم هنا".