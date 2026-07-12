Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي رفعت

مفاجأة أزمة بالوجون في الفيفا: قرار رفع الإيقاف كان فرديًا.. وأعضاء لجنة الانضباط لم يشاركوا فيه!

فولارين بالوجون
الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية
بلجيكا
كأس العالم

كواليس صادمة في أزمة بالوجون!

فجرت تقارير صحفية بريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول كواليس القرار التاريخي وغير المسبوق الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإلغاء عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون وتمكينه من اللعب في مباراة بلاده أمام بلجيكا بدور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2026.

وأشارت التفاصيل المنشورة عبر "ذا أتلتيك" إلى أن هذا القرار الذي أثار لغطًا واسعًا اتخذ بشكل أحادي وفردي تمامًا من جانب شخص واحد فقط داخل الهيكل القضائي للمنظمة الدولية، مما تسبب في حالة من الذهول وفقدان الثقة في نزاهة المعايير الانضباطية المتبعة بالبطولة الحالية.


  • رئيس اللجنة يعفي المهاجم الأمريكي دون استشارة زملائه

    كشفت التقرير عن هوية المسؤول الأول وراء هذه الأزمة الإدارية، مؤكدة أن محمد الكمالي رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم اتخذ قرار رفع الإيقاف التلقائي عن المهاجم الأمريكي بمفرده دون الرجوع إلى الأعضاء الآخرين.

    وأفاد الصحفي الاستقصائي مارتين زيجلر بأن لجنة الانضباط تتكون من ثمانية عشر عضوًا، غير أن الكمالي لم يستشر أيًا من الأعضاء السبعة عشر الآخرين ولم يطلب مشاركتهم في دراسة ملف الحالة، مستغلاً سلطته لإصدار حكم يقضي بفرض عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة مع تأجيل التنفيذ لفترة اختبار تمتد لعام كامل، وهو ما سمح لهداف أصحاب الأرض بالمشاركة في اللقاء الإقصائي الذي انتهى وخسرته أمريكا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.


    • إعلان

  • مخالفة تاريخية للأعراف المونديالية وقرار الكمالي يثير الشكوك

    يمثل هذا الإجراء الإداري سابقة خطيرة في تاريخ المونديال منذ اعتماد بند الإيقاف التلقائي المباشر للاعبين الحاصلين على البطاقة الحمراء، إذ جرت العادة على غياب اللاعب عن اللقاء التالي مباشرة، بل إن اللوائح تفرض أحيانًا عقوبات أشد في حالات اللعب العنيف الشديد التي تستوجب عادة الغياب لمباراتين، وهو ما حدث بالفعل مع مدافع منتخب إنجلترا جاريل كوانساه الذي عوقب بالإيقاف لمباراتين عقب طرده في مواجهة المكسيك، ليغيب عن لقاء النرويج في دور الثمانية ويستمر غيابه عن موقعة المربع الذهبي المرتقبة أمام الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل.

    وفي المقابل، تمتع بالوجون بامتياز استثنائي رغم طرده للسبب عينه، مما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا لوصف الحكم بأنه غير مفهوم وغير مبرر ولا يمكن الدفاع عنه، في حين رفض الكمالي التعليق تمامًا عند مواجهته بأسئلة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.


  • ترامب ينسب الفضل لنفسه وإنفانتينو يدافع عن استقلالية الهيئات

    ارتبط هذا التحول المفاجئ في سير القضية بالتدخلات السياسية المباشرة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا مسؤوليته عن إلغاء العقوبة، مؤكدًا أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا شخصيًا برئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو للاحتجاج على حرمان هداف بلاده من اللعب.

    ورغم تبريرات إنفانتينو العلنية وتأكيده لترامب بأن القضية منظورة أمام هيئة قضائية مستقلة تصدر قرارها من نفسها، إلا أن صدور القرار بشكل فردي من رئيس اللجنة أثار تساؤلات حادة في الأوساط الرياضية حول انعدام الشفافية، خاصة مع رفض الفيفا المستمر لنشر الحيثيات والأسباب المكتوبة التي استند إليها الكمالي لتبرير رفع العقوبة.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل