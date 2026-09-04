مفاجأة | قرار غير متوقع من الهلال في مستقبل سيموني إنزاجي.. ورياض محرز يختار بين "العودة للأهلي أو الانتقال إلى الاتحاد"

وفي هذا السياق.. فجّر الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص مستقبل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، مع عملاق الرياض الهلال.

إنزاجي انضم إلى الهلال صيف عام 2025، ولكنه تعرض لانتقادات عنيفة بسبب سوء الأداء الفني؛ قبل أن يتحسن الفريق بشكلٍ كبير وواضح، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وأعلن المريسل في تصريحات لبرنامج "زخم" عبر "نبض طويق"، وجود نية حقيقية من إدارة الزعيم الهلالي؛ لتجديد عقد المدير الفني الإيطالي، حتى عام 2029.

المريسل شدد على أن هذه المعلومة المفاجئة، وصلت إليه من داخل نادي الهلال نفسه؛ بعدما سأل عن سبب عدم إقالة إنزاجي في الفترة الماضية، والتي عانى فيها الفريق تحت قيادته.