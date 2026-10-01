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أحمد فرهود

مفاجأة للنصر.. جواو فيليكس يخطط للعودة إلى برشلونة وهذا موقف إدارة جوان لابورتا!

جواو فيليكس
النصر
برشلونة
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
انتقالات

كواليس مثيرة..

يبدو أن النجم البرتغالي جواو فيليكس، بدأ يخطط لمسيرته الكروية القادمة؛ وذلك بعد الرحيل عن عملاق الرياض النصر، الذي ينشط في صفوفه حاليًا.

فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى النصر صيف عام 2025؛ وبعقدٍ لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2027، مع أفضلية التميد لعام أو اثنين.

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    جواو فيليكس يخطط للعودة إلى برشلونة

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "سبورت" اليوم الخميس، عن تخطيط النجم البرتغالي جواو فيليكس؛ للعودة إلى العملاق الكتالوني برشلونة، وذلك بعد الرحيل عن نادي النصر.

    ولعب فيليكس في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، موسم 2023-2024؛ بعدما انضم إليه "معارًا" من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، آنذاك.

    وواجه النجم البرتغالي صعوبات كبيرة مع برشلونة، في ذلك الوقت تحديدًا؛ حيث لم يكن العملاق الكتالوني يمر بأفضل فتراته، مع المدير الفني الإسباني السابق تشافي هيرنانديز.

    المهم.. الصحيفة الإسبانية أكدت أن جورج مينديش، وكيل أعمال جواو فيليكس، نقل إلى الإدارة البرشلونية رغبة اللاعب الجادة، في العودة إلى الفريق الأول.

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    موقف إدارة برشلونة من استعادة جواو فيليكس

    واستكمالًا لخبرها.. تحدثت صحيفة "سبورت" مساء اليوم الخميس، عن موقف العملاق الكتالوني برشلونة؛ من عودة النجم البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من جديد.

    وأوضحت الصحيفة أن هُناك ترحيب شديد للغاية من الإدارة البرشلونية، برئاسة جوان لابورتا؛ باستعادة فيليكس من جديد، رغم اكتمال الخط الهجومي - من وجهة نظرهم -.

    ويعود ترحيب برشلونة باستعادة النجم البرتغالي، حسب نفس الصحيفة دائمًا؛ إلى سببين رئيسيين، هما:

    * أولًا: فيليكس فرصة سوق مغرية؛ خاصة إذا انضم بشكلٍ مجاني، بعد نهاية عقده مع عملاق الرياض النصر.

    * ثانيًا: استعادة فيليكس أفضل مستوياته الكروية؛ وذلك منذ الانضمام إلى الفريق النصراوي، صيف 2024.

  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    احتمالان في مستقبل جواو فيليكس مع النصر.. ولكن!

    المثير في الأمر أن النجم البرتغالي جواو فيليكس، أعلن سعادته في عملاق الرياض النصر؛ خاصة أنه استعاد أفضل مستوياته معه، منذ الانضمام إليه صيف 2024.

    إلا أن فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، لم يخفِ رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا؛ قائلًا في تصريحات مع صحيفة "آس"، وقتها: "لا أعرف هل سيكون ذلك بنهاية الموسم الحالي 2026-2027، أو الذي يليه".

    أي أن النجم البرتغالي فتح الباب أمام احتمالين، بشأن مستقبله مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وهما:

    * أولًا: الرحيل في صيف عام 2027؛ بمجرد نهاية عقده.

    * ثانيًا: تفعيل بند تجديد عقده مع النصر؛ لمدة موسم رياضي آخر.

    وحسب المستجدات التي ذكرتها صحيفة "سبورت"، اليوم الخميس؛ يبدو أن فيليكس قد يرحل بنهاية الموسم الرياضي الحالي، إذا عاد إلى العملاق الكتالوني برشلونة.

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  • Joao Felix Nassr KhaleejGetty

    مسيرة جواو فيليكس مع نادي النصر

    النجم البرتغالي جواو فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى عملاق الرياض النصر صيف 2024؛ قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة فيليكس كلفت خزينة النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومع الفريق النصراوي؛ لعب النجم البرتغالي 55 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 30 هدفًا وصانعًا 22 آخرين.

    ونجح جواو فيليكس في قيادة النصر؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بعد غياب 7 سنوات كاملة.

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