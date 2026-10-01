مفاجأة للنصر.. جواو فيليكس يخطط للعودة إلى برشلونة وهذا موقف إدارة جوان لابورتا!

المثير في الأمر أن النجم البرتغالي جواو فيليكس، أعلن سعادته في عملاق الرياض النصر؛ خاصة أنه استعاد أفضل مستوياته معه، منذ الانضمام إليه صيف 2024.
إلا أن فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، لم يخفِ رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا؛ قائلًا في تصريحات مع صحيفة "آس"، وقتها: "لا أعرف هل سيكون ذلك بنهاية الموسم الحالي 2026-2027، أو الذي يليه".
أي أن النجم البرتغالي فتح الباب أمام احتمالين، بشأن مستقبله مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وهما:
* أولًا: الرحيل في صيف عام 2027؛ بمجرد نهاية عقده.
* ثانيًا: تفعيل بند تجديد عقده مع النصر؛ لمدة موسم رياضي آخر.
وحسب المستجدات التي ذكرتها صحيفة "سبورت"، اليوم الخميس؛ يبدو أن فيليكس قد يرحل بنهاية الموسم الرياضي الحالي، إذا عاد إلى العملاق الكتالوني برشلونة.