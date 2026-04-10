مفاجأة | النصر أحد الأسباب!.. الأهلي يستعد لـ"قرار صادم" في مستقبل إيفان توني

رغم مُساندة مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، لنجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد أحداث مواجهة نادي الفيحاء؛ إلا أن الأمر يبدو مختلفًا تمامًا، مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

لأهلي سقط في فخ التعادل (1-1) أمام الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وشهدت المباراة جدلًا كبيرًا للغاية؛ حيث تم حرمان الأهلي من 3 ركلات جزاء - حسب المُختصين -، مع مزاعم بأن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان طالب نجوم الفريق بـ"التركيز على الآسيوية بدلًا من الدوري".