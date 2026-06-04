مفاجأة | الاتحاد يبدأ التفاوض مع جورج جيسوس.. وثورة إدارية تشمل "جاليات" وأسماء كبيرة!

يخطط نادي الاتحاد لإحداث ثورة شاملة في صفوفه "رياضيًا وإداريًا"؛ وذلك بعد الموسم "الصفري" الكارثي، في 2025-2026.
الاتحاد فشل في التتويج بأي بطولة، خلال الموسم الرياضي المنتهي؛ مع الاكتفاء بـ"المركز الخامس"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.
يخطط نادي الاتحاد لإحداث ثورة شاملة في صفوفه "رياضيًا وإداريًا"؛ وذلك بعد الموسم "الصفري" الكارثي، في 2025-2026.
الاتحاد فشل في التتويج بأي بطولة، خلال الموسم الرياضي المنتهي؛ مع الاكتفاء بـ"المركز الخامس"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، عن رغبة إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع اسم تدريبي "مفاجئ"؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو.
هذا الاسم ليس إلا البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الأسبق لعملاق الرياض الهلال؛ والذي قاد نادي النصر للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي المنتهي 2025-2026.
وبعد قيادته النصر للتتويج بالدوري، بعد غياب 7 سنواتٍ كاملة؛ أعلن جيسوس الرحيل عن الفريق العاصمي، بشكلٍ رسمي.
واستكمالًا لخبره.. أعلن الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، أن معلومات وصلت إليه في الساعات الماضية؛ بأن نادي الاتحاد فتح خط التفاوض مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، بالفعل.
أبو هداية كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن ذلك: "كما وصلني.. الاتحاد يفتح خط مفاوضات مع جيسوس من مقر إقامته"؛ دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل، أو موقف مدرب الهلال والنصر سابقًا من العرض.
وعلى جانب آخر.. أكد الصحفي الرياضي محمد البكيري أن نادي الاتحاد، مُقبل على ثورة إدارية شاملة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.
البكيري أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن هذه الثورة الاتحادية؛ ستشمل مدير الفريق الأول مشاري خان، ومساعده حمزة إدريس.
وشدد البكيري على أن الاتحاد، سيستغنى عن مساعد المدرب حسن خليفة أيضًا؛ مع إحلال أسماء لاعبين سابقين، في الجهازين الإداري والفني للفريق الأول.
وأخيرًا.. كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري، عن اتخاذ شركة نادي الاتحاد مجموعة من القرارات المهمة؛ لضبط العمل الإداري والمالي، على النحو التالي:
* أولًا: الاستغناء عن عدد من الموظفين التابعين لـ"جالية معينة" في النادي؛ وإحلال العنصر السعودي ذو الكفاءة بدلًا منهم.
* ثانيًا: تخفيض فاتورة الرواتب الضخمة في النادي؛ من خلال الاستغناء عن بعض الإداريين الذين لا يقدمون أي إضافة.
* ثالثًا: القضاء على المحسوبيات نهائيًا داخل النادي؛ والتي أثرت على جودة العمل الإداري.
وشدد البكيري على أنه لن يتواجد في الاتحاد، خلال الفترة القادمة، سوى الشخص الذي يتمتع بالجودة فقط؛ من أجل إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية، من جديد.