Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Oliver Maywurm و علي سمير

جناح من أصول لبنانية ومهاجم يمكنه تمثيل الأرجنتين .. القائمة الكاملة للمفاجآت المنتظرة لألمانيا في كأس العالم 2026

كأس العالم
تحليل كامل للمفاجآت المنتظرة بقائمة ألمانيا قبل الإعلان الرسمي لقائمة الفريق لخوض كأس العالم

قال مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان خلال مكالمة إعلامية عقدت في أوائل مايو لأعضاء نادي مشجعي المنتخب الوطني: "معظم تشكيلة الفريق جاهزة بالفعل، بالطبع؛ فهناك 20 لاعبًا في ذهني تمامًا، بينما لا يزال السباق محتدمًا بالنسبة لستة لاعبين آخرين". في ذلك الوقت، كان قد بقي أسبوعان بالضبط على الإعلان الرسمي عن تشكيلة المنتخب الألماني لكأس العالم في 21 مايو.

أكد ناجلسمان مرارًا وتكرارًا أن التشكيلة التي اختارها للمباريات الودية ضد سويسرا (4-3) وغانا (2-1) في نهاية مارس ستشكل العمود الفقري للفريق المشارك في كأس العالم.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في توقف مارس أن يأملوا بشكل واقعي في الحصول على مكان في كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

فمن قد يكون هؤلاء المتنافسون المتأخرون؟ من الذي أثار الإعجاب في السباق النهائي على مقاعد التشكيلة، وأي الأسماء قد تظهر في تشكيلة المانشافت؟ قامت SPOX بتحليل الأرقام وتقييم عامل المفاجأة.

    ماكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند) - عامل المفاجأة: 2/10

    وعلى غرار زميله في صفوف بوروسيا دورتموند كريم أديمي، استبعد ماكسيميليان باير من تشكيلة ناجلسمان للمباريات الدولية في شهر مارس. وبدلاً من ذلك، اختار مدرب المنتخب الألماني كيفن شاده لاعب برينتفورد، مؤكداً أن لاعباً واحداً فقط، أو اثنين على الأكثر، من بين المهاجمين الثلاثة السريعين المتخصصين في الهجمات المرتدة سيتوجهون إلى كأس العالم.

    "واحد من الثلاثة، ربما اثنان، سيتم اختيارهم في النهاية. لكنهم جميعًا يتمتعون بنفس الفرص. كيفن لديه الميزة في الوقت الحالي لأنه يظهر ما يمكنه فعله معنا. لكن الآخرين كانت لديهم هذه الميزة من قبل"، أوضح ناجلسمان، الذي استدعى باير آخر مرة في فترة التوقف الدولية في أكتوبر 2023.

    نظرًا لأداء باير الأخير، سيجد ناجلسمان صعوبة في تجاهله، خاصة مع غياب سيرج جنابري لاعب بايرن ميونيخ بسبب الإصابة وتوافر مكان آخر في تشكيلة الهجوم.

    يقدم باير أداءً ثابتًا مع بوروسيا دورتموند منذ أشهر، حيث يتمتع بنهاية قوية للموسم على الجانب الأيسر. وبمساهمته المباشرة في 20 هدفًا في جميع المسابقات (10 أهداف و10 تمريرات حاسمة)، يتصدر قائمة هدافي منافسيه المباشرين. علاوة على ذلك، يغطي كل شبر من الملعب، ويعمل بأقصى طاقته ويظهر التزامًا تامًا، حتى عند العودة للدفاع. هذه هي بالضبط الصفات التي يقدرها ناجلسمان.

    ماتياس جينتر (إس سي فرايبورج) – عامل المفاجأة: 9/10

    في سن الثانية والثلاثين، يعيش ماتياس جينتر مرحلة انتعاش جديدة. لا يزال هذا المدافع المركزي موثوقًا كما كان دائمًا، ويقدم موسمًا رائعًا، وقد لعب دورًا كبيرًا في وصول نادي فرايبورج إلى نهائي الدوري الأوروبي، وفي حصوله على فرصة قوية للتأهل إلى المسابقات الدولية مرة أخرى.

    يعد لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مشاركات المنتخب الألماني، من بين أولئك الذين يدعمون جينتر للحصول على مكان في كأس العالم، بينما يصر اللاعب الدولي السابق ماكس كروز على أنه يجب "أخذ الأمر بعين الاعتبار". زميله في الفريق إيجور ماتانوفيتش واضح بنفس القدر: "بصفتي مدرب المنتخب الوطني، سأختاره بالتأكيد. نجاح الفريق يتحدث عن نفسه، وقد كان له دور أساسي".

    وكشف جينتر أن ناجلسمان اتصل به قبل مباريات مارس الدولية، لكنه أجل عودته. فهل سيغير المدرب رأيه في الصيف؟ قال المدافع: "حسب ما سمعت، لم يحسم شيء بعد، لذا سنرى".

    كان الفائز بكأس العالم 2014، الذي لم يشارك في أي مباراة في البطولة وهو في العشرين من عمره، سيستحق بالتأكيد استدعاءً إلى كأس العالم بعد ما يمكن اعتباره أفضل موسم في مسيرته.

    ومع ذلك، لم يختره ناجلسمان أبدًا خلال العامين ونصف العام التي قضاها في منصبه حتى الآن؛ لعب جينتر آخر مبارياته الدولية الـ51 حتى الآن في يونيو 2023 تحت قيادة هانزي فليك.

    ومع ذلك، تظل فرصه في الانضمام إلى تشكيلة كأس العالم ضئيلة. من المتوقع أن يمنح ناجلسمان أربعة مقاعد لمدافعي الوسط المعروفين جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك وأنطونيو روديجر وفالديمار أنتون. وهذا يترك المقعد الدفاعي الخامس والأخير فقط، والذي منحه المدرب لمالك تياو في مارس. ما يصب في صالح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من نادي نيوكاسل يونايتد، مقارنةً بجينتر، ليس فقط أن ناجلسمان قد استدعاه ثلاث مرات بالفعل، بل أيضًا أنه، في سن الـ24، أصغر بثماني سنوات من لاعب فرايبورج. لذلك، يتمتع تياو بآفاق مستقبلية أفضل، ويمكن أن يصطحبه ناجلسمان أيضًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعلم أساسيات اللعبة استعدادًا للسنوات القادمة.

    تبقى هناك خيار بديل إذا احتاج ناجلسمان إلى بديل ليوشوا كيميش في مركز الظهير الأيمن، وهو الدور الذي شغله جينتر من قبل مع المنتخب الألماني.

    يان بيسيك (إنتر ميلان) - عامل المفاجأة: 8/10

    في سن الخامسة والعشرين، يمنح شباب يان بيسيك وإمكانياته على المدى الطويل ميزة عليه أمام جينتر في تشكيلة المنتخب الألماني. ومع ذلك، من المتوقع أن يختار ناجلسمان إما تياو أو جينتر لشغل مركز قلب الدفاع رقم 5.

    على الرغم من أدائه القوي والمستمر مع إنتر ميلان قبل مباريات مارس الدولية، إلا أنه لم يتم اختياره للانضمام إلى التشكيلة. ثم أبعدته إصابة عضلية استمرت ثلاثة أسابيع عن الملاعب، لكنه عاد في نهاية أبريل، وسجل هدفاً في عودته خلال تعادل إنتر 2-2 مع تورينو. بصفته لاعباً أساسياً في صفوف بطل إيطاليا، فإن بيسيك لديه أسباب قوية تدعو إلى ضمه.

    ومع ذلك، لم يشارك مع منتخب ألمانيا منذ استدعائه الأول في مارس 2025، عندما خاض أول مباراة دولية له ضد إيطاليا. لذا، فإن مشاركة بيسيك في كأس العالم ستكون مفاجأة، حتى لو كان تقدمه المستمر يجعل الأمر يستحق النظر.

    سعيد الملا (1. FC كولن) - عامل المفاجأة: 6/10

    عندما استدعى ناجلسمان سعيد الملا لأول مرة في نوفمبر الماضي، ثم أعاده، كما كان مخططًا، إلى منتخب تحت 21 عامًا بعد المباراة الأولى من مباراتي تصفيات كأس العالم، أكد مدرب المنتخب الوطني: «عليه أن يعمل على تسوية هذه المشكلات بمرور الوقت حتى يتمكن من أن يصبح لاعبًا أساسيًا في فريق كولن الأول».

    وبعبارة "المجالات التي تحتاج إلى تحسين"، كان يشير قبل كل شيء إلى الأداء الدفاعي غير الموثوق به أحيانًا لسعيد الملا، والذي كان أحد الأسباب التي جعلت هذه الجوهرة الهجومية لم تشارك بعد في مباريات أكثر كلاعب أساسي مع نادي كولن حتى ذلك الوقت. وقد استجاب سعيد الملا الآن لمطلب ناجلسمان الذي طرحه قبل ما يقرب من ستة أشهر: فقد أصبح اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لاعبًا أساسيًا في النادي منذ رحيل لوكاس كواسنيوك، وشارك كلاعب أساسي في تسع مباريات متتالية في الدوري الألماني.

    وبفضل مستواه الرائع، تسبب في فوضى مستمرة وسجل سبعة أهداف (خمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين) منذ أواخر فبراير. هذا الرصيد يمنحه فرصة قوية للانضمام إلى قافلة كأس العالم بعد أن غاب عن تشكيلة مارس.

    ومع ذلك، لا تزال المنافسة في خط الهجوم شرسة، حتى بدون سيرج جنابري. من المرجح أن يتقدم عليه في الترتيب ليروي ساني ولينارت كارل وكريس فوريش —الذي انضم إلى التشكيلة في مارس—، وكذلك ماكسي باير الذي يقدم أداءً رائعًا مع بوروسيا دورتموند. ويعتمد وجود مكان الملا جزئيًا على مدى قوة التشكيلة التي يخطط ناجلسمان لإشراكها في المراكز الأخرى.

    لقد استحق صاحب الأصول اللبنانية مكانه في تشكيلة كأس العالم. سيكون أسلوبه الجريء والجديد إضافة قيّمة للمنتخب الألماني، حيث سيوفر خياراً قادراً على تغيير مجرى المباراة من على مقاعد البدلاء في المباريات المتكافئة.

    أسان أويدراوجو (آر بي لايبزيج) - عامل المفاجأة: 5/10

    ولولا الإصابة التي أبعدت أسان أويدراوجو عن الملاعب بشكل شبه مستمر من أواخر نوفمبر وحتى أواخر مارس، لكان لاعب خط وسط رابيد ليبزيج الموهوب مرشحاً قوياً للانضمام إلى تشكيلة المنتخب في كأس العالم، بدلاً من أن يكون مجرد مرشح خارجي مفاجئ.

    قبل إصابته الأولى، كان بطل كأس العالم وأوروبا تحت 17 عاماً لعام 2023 قد حجز بالفعل مكاناً أساسياً في التشكيلة الأساسية للايبزيج، حيث قدم سلسلة من العروض الرائعة. عندما انسحب ناديم أميري بسبب الإصابة، أشرك ناجلسمان أويدراوجو في تصفيات كأس العالم في نوفمبر ضد لوكسمبورج (2-0) وسلوفاكيا (6-0). خاض اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً أول مباراة له مع المنتخب الأول ضد سلوفاكيا، وسجل هدفاً في أول ظهور له بعد دقائق من دخوله الملعب كبديل.

    حمل هذا الزخم معه إلى لايبزيج، حيث ساهم في الفوز 2-0 على فيردر بريمن وسجل هدفاً رائعاً آخر. للأسف، تعرض لإصابة في الركبة في تلك المباراة، وغاب لمدة شهرين تقريباً، ثم عانى من إصابة جديدة فور عودته في منتصف يناير. ونتيجة لذلك، غاب أويدراوجو عن مباريات منتخب بلاده في مارس ولم يعد للعب إلا في بداية أبريل.

    منذ ذلك الحين، عاد تدريجياً إلى التشكيلة الأساسية للايبزيج، وشارك في ثلاث من المباريات الأربع الأخيرة. هل سيكون ذلك كافياً لضمان مكان في كأس العالم؟ من المعروف أن ناجلسمان معجب كبير به، وقد يمنح مزيج أويدراوجو من التقنية الراقية والديناميكية دفعة مطلوبة بشدة لخط وسط المنتخب الألماني.

    لا شك أن لاعب شالكه السابق، الذي تشبه طريقة لعبه أسلوب فيليكس نميشا، يستحق مكانًا في تشكيلة كأس العالم. القطعة الأخيرة من اللغز هي عدد مراكز خط الوسط التي يستعد ناجلسمان لملئها.

    من المتوقع أن يسافر ألكسندر بافلوفيتش وليون جوريتسكا وباسكال جروس ونميشا — بافتراض أنه سيبقى لائقًا بدنيًا. وخلفهم، استدعى ناجلسمان أنتون ستاخ في مارس، وبعد انسحاب نميشا، صعد أنجيلو شتيلر في الترتيب الهرمي. وقد تقنع تعددية مواهب أويدراوجو —الذي يمكنه اللعب في الأدوار رقم 6 أو 8 أو 10— ناجلسمان بإدراجه بدلاً من ستاخ أو ستيلر.

    نيكولو تريسولدي (كلوب بروج) – عامل المفاجأة: 9/10

    وقد تم استبعاد نيكلاس فولكروج بسبب تراجع مستواه المستمر في صفوف وست هام وميلان؛ بينما غاب تيم كلايندينست عن معظم الموسم بسبب الإصابة؛ ولم يتمكن جوناثان بوركارت من تقديم أداء مقنع يستحق العودة إلى تشكيلة المنتخب الألماني خلال الأشهر الأخيرة.

    وإذا اختار يوليان ناجلسمان مهاجمًا رابعًا للانضمام إلى دنيز أونداف ونيك فولتيمادي وكاي هافرتس، الذين يكاد يكون تأهلهم إلى كأس العالم مؤكدًا، فإن نيكولو تريسولدي يبرز كأكثر المرشحين ترجيحًا.

    يقدم لاعب المنتخب الألماني تحت 21 عاماً موسمًا قويًا مع نادي بروج في بلجيكا، حيث أظهر بالفعل قدرته التهديفية في دوري أبطال أوروبا، وسجل أهدافًا في مرمى فرق مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد. لا يزال تريسولدي في حالة جيدة، وهو في طريقه للفوز بلقب الدوري البلجيكي مع بروج، وسجل الهدف الأول الحاسم في الفوز 2-0 على سانت ترويدن نهاية الأسبوع الماضي.

    سيظل استدعاء تريسولدي للمشاركة في كأس العالم مفاجأة: فقد كان يلعب في الدرجة الثانية الألمانية مع هانوفر حتى الموسم الماضي، ولم يختره ناجلسمان بعد. كما أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لديه خيارات أخرى جذابة لمسيرته الدولية مع المنتخب الأول: فهو مولود في إيطاليا لأب إيطالي، ويمكنه تمثيل "المنتخب الأزوري"، في حين أن أمه الأرجنتينية تجعله مؤهلاً للعب مع حامل لقب كأس العالم.

    من ناحية أخرى، قد يقنعه استدعاؤه للمشاركة في كأس العالم بالالتزام باللعب مع ألمانيا، مما قد يجعله المهاجم رقم 9 الموثوق به للمنتخب الألماني لسنوات قادمة.


    أنطون كادي (نادي أوجسبورج) - عامل المفاجأة: 10/10

    وإذا ما سأل يوليان ناجلسمان يوماً ما مساعده السابق، ساندرو فاجنر، عن لاعبين لم يلفتوا الأنظار بعد لكنهم يستحقون فرصة، فمن المرجح أن يشير المدرب السابق لأوجسبورج إلى أنطون كادي. فقد كان فاجنر قد جلب لاعب الوسط المهاجم إلى أوجسبورج قادماً من نادي بازل السويسري الصيف الماضي، وأعرب عن سعادته قائلاً: «لقد فوجئت تماماً بأننا تمكنا من التعاقد معه، لأنه لاعب ذو إمكانات هائلة».

    وتساءل المدرب السابق لأوجسبورج بصوت عالٍ عن سبب عدم سعي أي نادٍ أكبر للتعاقد مع لاعب المنتخب الألماني تحت 21 عامًا.

    من حيث عنصر المفاجأة، يمكن وضع كادي في نفس مصاف ديفيد أودونكور في كأس العالم 2006 — وهو لاعب لم يتوقع ظهوره الكثيرون. أظهر اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، الذي سبق له أن خاض تجربة الدوري الألماني مع نادي هيرتا برلين للشباب في سن 18 عاماً، لمحات من إمكاناته الكبيرة في موسمه الأول الكامل في الدوري الممتاز.

    وفي الأسابيع الأخيرة، قاد كادي مسيرة أوجسبورج القوية، وأبهر الجميع مرارًا وتكرارًا بسرعته وقدرته على تهديد المرمى. هدف التعادل الذي سجله في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع فرانكفورت في نهاية أبريل، وثنائيته في الفوز 3-1 على بريمن بعد أسبوع، تتحدث عن نفسها.

    خارج الملعب، يشيد فاجنر بحماس كادي للتعلم، وموقفه الذي يضع مصلحة الفريق أولاً، ونضجه وتواضعه المفاجئين. تشير هذه الصفات إلى أنه يمكنه أن يملأ دور لاعب احتياطي متطور في كأس العالم، حتى لو كانت دقائق لعبه محدودة.

    العقبة الوحيدة هي أن مدرب المنتخب لم يراقب كادي عن قرب بعد، مما يجعله غير قادر على تقييم مدى ملاءمة لاعب أوجسبورج لفريقه. أما بالنسبة لسعيد الملا، فإن ناجلسمان لديه صورة أوضح عنه.

    ماكسيميليان ميتلشتات ( شتوتجارت) - عامل المفاجأة: 7/10

    يواجه ماكسيميليان ميتلشتات حقيقة واضحة: من المؤكد أن ديفيد راوم سيُختار ضمن تشكيلة كأس العالم، وسيختار المدرب ناجلسمان إما ناثانيال براون أو ميتلشتات ليكون الظهير الأيسر الثاني.

    وتشير التوقعات بوضوح إلى تفضيل براون لاعب فرانكفورت، الذي تم اختياره على ميتلشتات في ثلاث مباريات متتالية، وخطا خطوة أخرى في تطوره مع النادي على الرغم من الصعوبات التي واجهها آينتراخت هذا الموسم.

    ميتلشتات، الذي كان لاعباً أساسياً في مركز الظهير الأيسر — بما في ذلك خلال مرحلة المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2024 على أرضه — لم يتم اختياره منذ سبتمبر.

    وجاءت آخر مشاركة له في خسارة ألمانيا المخيبة للآمال 0-2 في تصفيات كأس العالم في سلوفاكيا، حيث كان أحد النقاط المضيئة القليلة. على الرغم من أدائه القوي مع شتوتجارت هذا الموسم، لم يتم استدعاؤه منذ ذلك الحين.

    لم يكن أداؤه القوي مع شتوتجارت، الذي يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بكأس ألمانيا، كافياً لإقناع ناجلسمان، ويبدو من غير المرجح الآن استدعاءه مرة أخرى.


    ريدل باكو (لايبزيج) – عامل المفاجأة: 3/10

    عاد ريدل باكو إلى المنتخب الألماني في أكتوبر 2025 بعد غياب دام أربع سنوات. وكان استدعاؤه مستحقًا تمامًا: فمنذ انتقاله من فولفسبورج إلى لايبزيج في مطلع ذلك العام، أعاد ترسيخ مكانته كأحد أفضل الأظهرة في الدوري الألماني.

    منحه المدرب ناجلسمان فرصة اللعب في الخريف، وفي نوفمبر، شارك الظهير الأيمن للايبزيج في التشكيلة الأساسية في الفوز 2-0 في لوكسمبورج. رد باكو على هذه الثقة بتسجيله تمريرة حاسمة، ثم دخل كبديل في الفوز الساحق 6-0 على سلوفاكيا وسجل هدفه الدولي الثاني.

    ومع ذلك، استبعده ناجلسمان من المباريات الودية في مارس، مفضلاً جوشا فاجنومان لاعب شتوتجارت كبديل ليوشوا كيميش في مركز الظهير الأيمن. وقال باكو لصحيفة بيلد في منتصف أبريل: "بالطبع كان الأمر مخيباً للآمال بعض الشيء ألا أشارك في آخر مباريات المنتخب". "لكن لا فائدة من الإحباط. أردت فقط المضي قدماً، والعمل على الجوانب التي لا يزال بإمكاني تحسينها، وجعل الأمر صعباً قدر الإمكان على مدرب المنتخب"، قال باكو لصحيفةبيلد في منتصف أبريل، مضيفاً بثقة: "إذا كنت لاعباً أساسياً هنا، فليس هناك الكثير من اللاعبين الآخرين الذين يدخلون في المنافسة على هذا المركز".

    منذ ذلك الحين، أثبت باكو أنه لاعب لا غنى عنه في لايبزيج، حيث ساهم في إنهاء الموسم بقوة، مع ستة انتصارات في آخر سبع مباريات بالدوري. ونظرًا لأن فاجنومان كان يجلس مؤخرًا على مقاعد البدلاء في في إف بي، فإن باكو يتفوق حاليًا في السباق على منصب البديل لكيميش. ولذلك، لن يكون استدعاء اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا للمشاركة في كأس العالم مفاجأة — ما لم يلجأ ناجلسمان إلى ماتياس جينتر كبديل في مركز الظهير الأيمن.

    ماكسيميليان إيجستين (فرايبورج) – عامل المفاجأة: 10/10

    بالنسبة لمدرب فرايبورج جوليان شوستر، يجسد ماكسيميليان إيغستين مصطلح «لا غنى عنه». فقد لعب لاعب خط الوسط المركزي 90 دقيقة كاملة في كل مباراة من مباريات فرايبورج الـ33 في الدوري الألماني هذا الموسم، وشارك أساسياً في جميع المباريات تقريباً في جميع المسابقات.

    ولم يغب سوى عن مباراة الذهاب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد جينك — التي انتهت بخسارة 1-0 — بسبب إيقافه لمباراة واحدة.

    ورغم أن القدرة على التحمل وحدها لا تكفي تلقائياً للاستدعاء إلى كأس العالم، إلا أن أداء إيجستين المتميز باستمرار في الموسم الرائع الذي يمر به فرايبورج قد يلفت انتباه ناجلسمان.

    مع بقاء المراكز الأخيرة في خط الوسط شاغرة، فإن أنتون ستاخ، الذي تم استدعاؤه في مارس، ليس سوى مرشح محتمل، وهو دور يمكن أن يملأه إيجستين. ومثل ستاخ، سيقبل إيجستين بكل سرور بدور البديل، ويرفع مستوى الأداء والكثافة في التدريبات دون تذمر. تمامًا مثل زميله في النادي جينتر، يستحق إيجستين مكانًا في كأس العالم.

    ومع ذلك، فإن استدعاء لاعب بريمن السابق إلى كأس العالم سيظل مفاجأة، بالنظر إلى أن ناجلسمان لم يختره من قبل، كما أنه لم يشارك في أي مباراة دولية مع المنتخب الأول.

    ولم يشارك في أي من المباراتين. لم يشارك في المباراة الودية ضد صربيا (1-1) أو في مباراة تصفيات يورو ضد هولندا (3-2).

  • المباريات القادمة للمنتخب الألماني


    التاريخ

    المباراة

    المسابقة

    الأحد، 31 مايو (8:45 مساءً)

    ألمانيا ضد فنلندا

    ودية

    السبت، 6 يونيو (8:30 مساءً)

    الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا

    مباراة ودية

    الأحد، 14 يونيو (7:00 مساءً)

    ألمانيا ضد كوراساو

    كأس العالم 2026

    السبت، 20 يونيو (10:00 مساءً)

    ألمانيا ضد كوت ديفوار

    كأس العالم 2026

    الخميس، 25 يونيو (10 مساءً)

    الإكوادور ضد ألمانيا

    كأس العالم 2026


