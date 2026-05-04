لا يستبعد حدوث مفاجأة: برشلونة ينتظر عرض السعودية "الضخم" للتعاقد مع رافينيا!

أدى أداء رافينيا إلى جعله أحد أكثر لاعبي برشلونة إنتاجية في الهجوم هذا الموسم. فقد سجل 19 هدفًا وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 31 مباراة، إلى جانب توفيره مرونة تكتيكية في خط الهجوم. ومع ذلك، أعاقت الإصابات مسيرته هذا الموسم، مما أجبره على عدم المشاركة في 23 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده.

وبالتالي، فإن إدارة برشلونة تقف بين الحفاظ على لاعب رئيسي والتعامل مع القيود المالية المستمرة، كما ذكرت صحيفة "ماركا" قبل تحليل الوضع؛ حيث لا يريدون التكهن أو التسرع في أي سيناريو لحين استقبال العرض الرسمي من السعودية، وعندها سيقومون بتحليل الإيجابيات والسلبيات.

بشكل عام، يفضل برشلونة عدم بيع رافينيا، لكنه لا يستطيع استبعاد ذلك تمامًا، في محاولته لتحقيق التوازن المالي من أجل التعاقدات الخاصة به في فترة الانتقالات الصيفية.