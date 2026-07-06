"مغرور وقبيح ويدعي أنه فرنسي".. عنصرية وحرق لدمى مبابي في باراجواي بعد الخسارة من فرنسا!

فجرت السياسية البارجوايانية وعضو مجلس الشيوخ، سيليستي أماريا، عاصفة من الغضب الدولي بعد توجيهها عبارات عنصرية مقززة وصادمة ضد مبابي عبر حسابها الرسمي.

وقالت سيليستي أماريا: "هذا الهمجي لم يتعلم حتى الكتابة، وبدلًا من حليب أمه، رضع من جوز الهند، وأكثر الكائنات ثقافة سمع عنها على الإطلاق كانت الشمبانزي".

وأضافت متوجهة بالحديث لحارس مرمى منتخب بلادها أورلاندو خيل: "كان يجب أن ترفع له إصبعك الأوسط يا أورلاندو خيل، أنا أفعل ذلك في مجلس الشيوخ ولا يحدث شيء".

وعن الأصول الأفريقية للاعب الفرنسي قالت: "كاميروني مستعمر، يتظاهر بأنه فرنسي، حاقد، محدث نعمة، مغرور وقبيح، لقد كان متوترًا وخائفًا حتى الموت طوال المباراة مع فريقه بأكمله، ولم يتمكنوا حتى من تسجيل هدف واحد، بل فازوا بضربة حظ، والشيء الوحيد الذي يأخذه الكثير منا على منتخبنا هو عدم توجيه صفعة كاملة له في نهاية اللقاء".



