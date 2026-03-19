مغامرة «إنتر ميامي» التي كلفت 45 مليون دولار تنقلب عليه: فريق «هيرونز» بقيادة ليونيل ميسي يودع كأس الأبطال في خروج مُحرج

لم يكن ليونيل ميسي في مزاج يسمح له بالمصافحة في نهاية المباراة. بل إنه، بعد الخسارة أمام ناشفيل بطريقة قاسية بلا شك — بفضل قاعدة أهداف خارج أرض الملعب — اندفع مسرعاً نحو النفق.

كانت ليلة متباينة بالنسبة لقائد ميامي. في الدقيقة السابعة، سجل هدفه رقم 900 في مسيرته. وفي الدقيقة 74، لم يستطع سوى المشاهدة بينما سجل كريستيان إسبينوزا من ناشفيل هدفاً بعد دفاع ميامي الفوضوي إلى حد ما. كانت ميامي، بصفتها المضيفة، بحاجة إلى هدف. لكنه لم يأتِ أبداً.

وهكذا فشل ميامي. كأس أبطال الكونكاكاف هي مسابقة غريبة، لكنها، تاريخياً، كانت بمثابة مقياس للبراعة النسبية لفرق الدوري الأمريكي لكرة القدم. هل تريد أن تكون أفضل فريق في القارة؟ اهزم جميع الفرق الأخرى. في النهاية، لم يستطع ميامي هزيمة أحد فرق الدوري نفسه.

يأتي هذا في مرحلة قاتمة بشكل خاص لفريق هيرونز، لا سيما لأن المالك المشارك خورخي ماس كان قد أعلن، بنية واضحة إلى حد ما، أن ميامي ستبذل قصارى جهدها في الكأس هذا العام. فقد فازوا بكأس MLS وكأس الدوريات ودرع المشجعين في كل من المواسم الثلاثة التي قضاها ميسي في جنوب فلوريدا.

لكن يبدو أنه سيتعين عليهم الانتظار للحصول على اللقب الرابع، مما يمثل ضربة قوية لفريق أنفق الكثير وحظي بتشجيع كبير من الكثيرين.