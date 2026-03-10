Getty Images Sport
"معظم اللاعبين رقم 9 أقوى منه" - ليني يورو يتورط في "الكثير من المشاجرات" بينما يقدم ريو فرديناند نصيحة لمدافع مانشستر يونايتد
فرديناند يحدد الصراع الجسدي الذي يواجهه يورو
استعاد يورو مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة بسبب غياب المدافع المركزي المصاب ليساندرو مارتينيز، بعد أن كان يكتفي في السابق بظهور قصير كبديل أو يظل على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة. نظرًا لأن الفرنسي لا يزال يتأقلم مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز وعدم الاستقرار الذي عانى منه أولد ترافورد في السنوات الأخيرة، يشعر فرديناند أنه يجب أن يكون حذرًا عند مواجهة خصومه.
وأوضح فرديناند في بودكاسته "Rio Ferdinand Presents": "يحاول ليني يورو حالياً خوض معارك كثيرة في المباراة، في حين أنه بدنياً لا يبدأ من نفس المكان". وفي تقييمه للفارق بين المراهق والمهاجمين المخضرمين في الدوري الممتاز، أضاف قائد منتخب إنجلترا السابق: "جميعهم أكثر تطوراً بدنياً. معظم اللاعبين الذين يواجههم، وخاصة المهاجمين رقم 9، أقوى منه".
اختيار المبارزات المناسبة
على الرغم من أن يورو في طريقه لتجاوز 32 مباراة خاضها الموسم الماضي، إلا أن فرديناند يؤكد أن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة لمدافع شاب يتطلب أكثر من مجرد الجهد الخام. لتجنب أن يكون هدفًا للاعبين الأقوياء بدنيًا في الدوري، نصح اللاعب الأسطوري رقم 5 في مانشستر يونايتد يورو بأن يكون أكثر انتقائية عندما يختار الدخول في مواجهات بدنية مباشرة على أرض الملعب.
قدم فرديناند نصيحة تكتيكية محددة للشاب، قائلاً: "لذا، عليك أن تختار معاركك. اختر مواجهتك. أي واحدة ستخوضها إذا كانت النسبة 60-40 في صالحك؟ عندها، انطلق بكل قوتك".
مارتينيز يتحدث عن أفكاره بشأن التقاعد
بينما يجد يورو أقدامه، كشف مارتينيز عن الأثر النفسي الذي خلفته إصابته، واعترف بأنه فكر في الاعتزال خلال فترة التعافي الشاقة التي استمرت تسعة أشهر من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. اللاعب الدولي الأرجنتيني، الذي لم يشارك سوى في 15 مباراة هذا الموسم، أعرب عن امتنانه لروح التضامن التي سادت منتخب بلاده لمساعدته في تجاوز أصعب لحظات عملية إعادة التأهيل قبل إصابته الأخيرة في ربلة الساق.
"كانت واحدة من أصعب المواقف. كنت بحاجة إلى مساعدة الجميع؛ بدونهم، ما كان الأمر سهلاً"، قال مارتينيز لـ DSports. وسلط الضوء على الترابط داخل فريق الألبيسيليستي، قائلاً: "عليك أن تبدأ من الصفر مرة أخرى. جاء ديبو [إميليانو مارتينيز] و[أليكسيس] ماك أليستر إلى منزلي لدعمي. هذا يظهر طبيعة علاقتنا في المنتخب الوطني، وكيف نعتني ببعضنا البعض".
ما هو مستقبل مانشستر يونايتد؟
سيحاول مانشستر يونايتد العودة إلى المسار الصحيح وتعزيز قبضته على المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استمرار اشتداد المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويواجه الشياطين الحمر تحديًا كبيرًا مع استعدادهم لاستضافة أستون فيلا في أولد ترافورد يوم 15 مارس.
من المتوقع أن تكون هذه المباراة حاسمة، حيث يحتل فريق أوناي إيمري المركز الذي يلي مانشستر يونايتد بفارق نقطة واحدة في الترتيب، وهو حريص على تقليص الفارق.
مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة، يدرك لاعبو كاريك أهمية حصد النقاط الثلاث. الفوز لن يساعد فقط في الحفاظ على تفوقهم في السباق على المراكز الأربعة الأولى، بل سيعزز أيضًا موقعهم في المعركة المتزايدة التنافسية على مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
