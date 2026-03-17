معضلة نيك وولتميد في نيوكاسل: لماذا قد يفكر «المغاريب» في بيع مهاجمهم الذي كلف 65 مليون جنيه إسترليني بعد موسم واحد فقط

قال مدرب نيوكاسل: "إنه يتناسب تمامًا مع المواصفات التي كنا نبحث عنها لتعزيز خياراتنا الهجومية". "إنه يتمتع بقوة في العديد من الجوانب - فهو يمتلك مهارات فنية رائعة وأثبت أنه يشكل تهديدًا حقيقيًا في إحدى الدوريات الكبرى في أوروبا - لكنه لا يزال في سن يتيح له مجالًا واسعًا للتطور والنمو هنا. نيك شخصية رائعة أيضًا، ونحن سعداء جدًا بانضمامه إلى الفريق".

وأضاف وولتميد: "إن مغادرة ألمانيا خطوة كبيرة في حياتي، لكن الجميع رحب بي بشكل رائع وأشعر بالفعل أنني بين أفراد عائلتي. لدي شعور جيد حقًا من خلال حديثي مع المدرب الرئيسي بأن هذا هو المكان المناسب لي لأصل إلى أفضل مستوى لي".

كما تعاقد فريق "المغبيز" مع يوان ويسا من برينتفورد في آخر يوم من فترة الانتقالات، لكن المهاجم الكونغولي أصيب بإصابة خطيرة في الركبة بعد بضعة أيام، مما ترك وولتميد دون منافس كخيار أول لهو في مركز المهاجم. ومع ذلك، بعد ستة أشهر فقط، أُشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يتوق للعودة إلى وطنه. زعمت صحيفة بيلد، وإن كان ذلك على سبيل المزاح، أن وولتميد أصبح "غير راضٍ" عن وضعه في سانت جيمس بارك، ويأمل إما في العودة إلى شتوتغارت أو الانضمام إلى بايرن ميونيخ في الصيف. جاء هذا التقرير من صحفي معروف بنبرته الساخرة، لكن موقع توك سبورت أفاد منذ ذلك الحين بأن نيوكاسل سيكون مستعدًا لبيع المهاجم مقابل السعر المناسب.

على الرغم من أنه سيكون من المفاجئ أن يتخلى نيوكاسل عن وولتميد بهذه السرعة، إلا أنه من العدل القول إنه لم يصل إلى "أفضل مستوياته" في تاينسايد، وقد يكون الانفصال في مصلحة جميع الأطراف إذا لم يتمكن هاو من إخراج أفضل ما لديه بين الآن وشهر مايو.