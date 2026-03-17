James Westwood

معضلة نيك وولتميد في نيوكاسل: لماذا قد يفكر «المغاريب» في بيع مهاجمهم الذي كلف 65 مليون جنيه إسترليني بعد موسم واحد فقط

عندما تفوق نيوكاسل على بايرن ميونيخ في التعاقد مع المهاجم الطويل القامة لشتوتغارت نيك وولتميد في أغسطس، اعتُبر ذلك إنجازًا كبيرًا في أعقاب تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. وبالفعل، كان إدي هاو سعيدًا بإتمام الصفقة التي بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني (88 مليون دولار) - وهي أعلى صفقة في تاريخ النادي - في أواخر فترة الانتقالات الصيفية، حيث تم التعاقد مع اللاعب الألماني ليحل محل ألكسندر إيساك الذي انتقل إلى ليفربول.

قال مدرب نيوكاسل: "إنه يتناسب تمامًا مع المواصفات التي كنا نبحث عنها لتعزيز خياراتنا الهجومية". "إنه يتمتع بقوة في العديد من الجوانب - فهو يمتلك مهارات فنية رائعة وأثبت أنه يشكل تهديدًا حقيقيًا في إحدى الدوريات الكبرى في أوروبا - لكنه لا يزال في سن يتيح له مجالًا واسعًا للتطور والنمو هنا. نيك شخصية رائعة أيضًا، ونحن سعداء جدًا بانضمامه إلى الفريق".

وأضاف وولتميد: "إن مغادرة ألمانيا خطوة كبيرة في حياتي، لكن الجميع رحب بي بشكل رائع وأشعر بالفعل أنني بين أفراد عائلتي. لدي شعور جيد حقًا من خلال حديثي مع المدرب الرئيسي بأن هذا هو المكان المناسب لي لأصل إلى أفضل مستوى لي".

كما تعاقد فريق "المغبيز" مع يوان ويسا من برينتفورد في آخر يوم من فترة الانتقالات، لكن المهاجم الكونغولي أصيب بإصابة خطيرة في الركبة بعد بضعة أيام، مما ترك وولتميد دون منافس كخيار أول لهو في مركز المهاجم. ومع ذلك، بعد ستة أشهر فقط، أُشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يتوق للعودة إلى وطنه. زعمت صحيفة بيلد، وإن كان ذلك على سبيل المزاح، أن وولتميد أصبح "غير راضٍ" عن وضعه في سانت جيمس بارك، ويأمل إما في العودة إلى شتوتغارت أو الانضمام إلى بايرن ميونيخ في الصيف. جاء هذا التقرير من صحفي معروف بنبرته الساخرة، لكن موقع توك سبورت أفاد منذ ذلك الحين بأن نيوكاسل سيكون مستعدًا لبيع المهاجم مقابل السعر المناسب.

على الرغم من أنه سيكون من المفاجئ أن يتخلى نيوكاسل عن وولتميد بهذه السرعة، إلا أنه من العدل القول إنه لم يصل إلى "أفضل مستوياته" في تاينسايد، وقد يكون الانفصال في مصلحة جميع الأطراف إذا لم يتمكن هاو من إخراج أفضل ما لديه بين الآن وشهر مايو.

    بايرن ينتقد نيوكاسل ووصفه بـ"الحمقى"

    يُطلق على وولتمادي في شتوتغارت لقب «ليونيل ميسي ذو الطول المترين»، ويحظى بإعجاب الجميع بفضل قدرته على الاحتفاظ بالكرة وسرعة قدميه المذهلة. أصبح اسمه مألوفًا في ألمانيا بعد انضمامه إلى شتوتغارت قادمًا من فيردر بريمن في أغسطس 2024، حيث سجل 17 هدفًا في 33 مباراة وساعد النادي على الفوز بكأس ألمانيا في موسمه الأول. 

    واصل وولتميد لعب دور رئيسي في وصول منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا إلى نهائي بطولة أوروبا 2025، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي بتسجيله ستة أهداف في خمس مباريات. كما خاض أول مباراة له مع المنتخب الأول في يونيو، حيث لعب 61 دقيقة في هزيمة ألمانيا 2-1 أمام البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم. 

    ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من التساؤلات حول سعره البالغ 65 مليون جنيه إسترليني. بل إن أسطورة بايرن وعضو مجلس الإدارة كارل-هاينز رومينيغه ذهب إلى حد القول إن شتوتغارت قد "أنزلت سروال نيوكاسل" مجازياً، حيث صرح لـ BR Sport: "سأكون صريحاً: عندما ظهرت قصة وولتماد ثم طلب شتوتغارت، قلت أنا، وكذلك أولي هونيس وهربرت هاينر ويان دريسن وماكس إيبرل (زملائي في مجلس إدارة بايرن)، 'يا جماعة، نحن نقترب ببطء من مستوى لم أعد أجده مقبولاً على الإطلاق. لا ينبغي أن نلبي كل طلب لإرضاء أحد، خاصة الممولين في شتوتغارت'.

    "لا يسعني سوى أن أهنئ المسؤولين في شتوتغارت على العثور على - سأستخدم علامات الاقتباس هنا - "أحمق" دفع كل هذا المال. لأننا بالتأكيد ما كنا لنفعل ذلك في ميونيخ."

    • إعلان
    "بداية مثيرة"

    في البداية، لم يُلتفت إلى كلمات رومينيغه باعتبارها مجرد كلام مرير، حيث تمكن وولتميد من الانطلاق بقوة بقميص نيوكاسل الأسود والأبيض الشهير. فقد سجل خمسة أهداف في أول ست مباريات خاضها كأساسي، وانضم إلى آلان شيرر وليز فرديناند ليصبح ثالث لاعب في تاريخ نيوكاسل يسجل أهدافًا في كل مبارياته الثلاث الأولى على ملعب سانت جيمس بارك. 

    حظي المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و6 بوصات بثناء خاص من هاو بعد فوز نيوكاسل 4-0 على يونيون سانت جيلويس في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعد أن افتتح التسجيل وأبهر الجميع بأدائه كلاعب هجومي.

    قال هاو: "لقد قدم أداءً رائعًا حقًا. لعب الترابط بينه وبين زملائه هو جزء كبير من أدائه، وكان ممتازًا اليوم. إمكاناته عالية". "هناك بعض الأمور التي نريد أن نستفيد منها أكثر منه. تتمثل صفاته البارزة في مهارته الفنية وموهبته في تسجيل الأهداف، وهو أمر رائع. وبالطبع طوله وحضوره. إنها بداية مثيرة بالنسبة له. والأهم من ذلك، أنه متحمس. إنه يريد بذل الجهد ويريد التحسن. وهناك المزيد في المستقبل".

    في تلك المرحلة، لم يكن أحد في نيوكاسل يشتاق كثيرًا لإيساك. كما حجز وولتميد مكانًا في التشكيلة الأساسية لألمانيا خلال تصفيات كأس العالم، وسجل أربعة أهداف خلال فترات التوقف الدولية في أكتوبر ونوفمبر، مما جعل جوليان ناجلسمان سعيدًا بنفس القدر.

    "تطوره كان إيجابياً للغاية. الانتقال إلى بلد آخر، حيث يُلعب أسلوب مختلف من كرة القدم، ليس بالأمر السهل أبداً"، قال مدرب المنتخب الألماني. "لقد سجل بالفعل عدة أهداف، ويشعر بالراحة في المدينة، وأعتقد أن الوضع العام رائع بالنسبة له ولنا."

    إهانة ديربي

    لسوء الحظ، لم يتمكن وولتميد من الحفاظ على مستواه الرائع الذي أظهره في بداية الموسم مع نيوكاسل، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في آخر 13 مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2025. كما تعرض لموقف محرج عندما سجل هدفًا في مرماه خلال أول ديربي بين تاين ووير في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2016، مما منح سندرلاند فوزًا بنتيجة 1-0 على ملعب ستاديوم أوف لايت.

    في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، أرسل نوردي موكيلي عرضية من الجانب الأيمن، فاندفع وولتميد نحو الكرة محاولاً إبعادها برأسه. لسوء الحظ، أخطأ في التوقيت، وحول الكرة إلى شباك حارس مرمى نيوكاسل آرون رامسديل الذي لم يستطع فعل شيء. كان ماليك ثياو أيضًا مخطئًا لعدم تنبيهه لولتميد، لأنه كان في موقع أفضل للتصدي للكرة خلف زميله في المنتخب الألماني، لكنه كان خطأ غريبًا بالنظر إلى عدم وجود أي لاعب من سندرلاند يضغط عليه.

    ومع ذلك، كان شيرر أكثر قلقًا بشأن أداء وولتميد بشكل عام أكثر من تلك اللحظة الكارثية.

    "من الناحية الفنية، هو جيد جدًا، الكرة عند قدميه، هو جيد جدًا، رغم أنه لم يكن كذلك يوم الأحد. لكنه يشكل مشكلة لنيوكاسل لأنه لا يستطيع الضغط"، قال أيقونة "المغبيز" في بودكاست "Rest is Football". "كنا متراجعين في تشكيلة 4-5-1 ولم نمارس أي ضغط على الكرة، لا شيء. ليس لديه طاقة كبيرة، وهو ليس سريعاً. لديه نقاط قوة أخرى يقدمها، لكن كل ما يتعلق بنجاح نيوكاسل [تحت قيادة هاو] لم يكن يتعلق بذلك. كان الأمر يتعلق بالطاقة العالية والضغط العالي، وهو لا يستطيع فعل ذلك. هذا أحد الأسباب التي جعلت نيوكاسل يعاني خارج أرضه".

    فجر كاذب

    وبالفعل، تركت هذه النتيجة نيوكاسل في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب في منتصف ديسمبر، متأخراً بأربع نقاط عن سندرلاند وبفارق هائل بلغ 14 نقطة عن المتصدر أرسنال. فقد تلاشت النشوة التي أعقبت فوز الفريق بكأس كاراباو العام الماضي وحصوله على المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتحل محلها مشاعر الإحباط بين جماهير النادي التي شاهدت الفريق يفشل فشلاً ذريعاً في الارتقاء إلى المستوى التالي، ووجهت معظم الانتقادات إلى وولتماد بسبب قيمته المالية الباهظة.

    ومع ذلك، فقد أسكت بعض منتقديه لفترة وجيزة في المباراة التالية للمغبيز، حيث سجل كلا الهدفين في تعادل مثير 2-2 ضد تشيلسي. غمرت مشاعر الارتياح المهاجم السابق لفيردر بريمن بعد صافرة النهاية، حيث قال للصحفيين: "كان عليّ التعامل مع [الهدف الذاتي]. في كرة القدم، يمكن أن يحدث هذا، إنه جزء من اللعبة. الآن سجلت هدفين، الأسبوع الماضي سجلت هدفًا في مرماي وكنت الشخص السيئ. أريد الاستمرار، رأيتم ذلك في رد فعلي؛ كنت سعيدًا برد فعل الجماهير، فليس من المعتاد أن يستجيبوا بهذه الطريقة. 

    "أردت تسجيل الأهداف وتقديم الشكر. رأيتم أنني كنت واثقاً من نفسي اليوم، وكان جزء من هذه الثقة نابعاً من معرفتي بأن الجماهير تدعمني. كان حسابي على إنستغرام مليئاً بالرسائل. أعتقد أنكم رأيتم اليوم أنه إذا كنت جيداً مع لاعب، فستحصل على المعاملة الجيدة بالمقابل. أشعر براحة كبيرة هنا." 

    لكن هذا الأداء لم يكن نقطة انطلاق. فمنذ ذلك الحين، خاض وولتميد 12 مباراة في الدوري دون أن يسجل أي هدف، ولم يعد مكانه في تشكيلة هاو مضمونًا.

    تغيير مفاجئ في الأدوار

    وذلك على الرغم من الصعوبات التي يواجهها ويسا، الذي سجل ثلاثة أهداف فقط في جميع المسابقات منذ ظهوره الأول الذي طال انتظاره مع نيوكاسل في ديسمبر. ولم يشرك هاو نجم برينتفورد السابق في التشكيلة الأساسية سوى ثماني مرات؛ والمثير للدهشة أن أنتوني جوردون هو من برز كأكبر تهديد لمركز وولتميد.

    وقد جرب هاو بين الحين والآخر إشراك وولتميد في مركز خط الوسط وجوردون في خط الهجوم، وحقق نتائج إيجابية بشكل عام. صعد نيوكاسل إلى المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعاد إلى دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، في حين أن لديه أيضًا فرصة للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله 1-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد برشلونة على أرضه. 

    قال هاو عند شرحه للتغيير الذي طرأ على وولتميد: "كان نيك دائمًا في أذهاننا كلاعب متأخر، رقم 9 متأخر. كل أفضل أداء له جاء من البدء في موقع متقدم ثم التراجع إلى الخلف". "الآن، مجرد البدء في موقع متأخر والبقاء في خط الوسط، لا أعتقد أن هذا تغيير كبير. لقد أعجبني كثيرًا".

    لكن هذا لم يكن تكراراً لقصة نجاح جويلينتون. لن يكون وولتميد أبدًا مناسبًا بشكل طبيعي لمركز رقم 8 الهجين، كما اكتشف نيوكاسل الأسبوع الماضي في هزيمته 3-1 أمام مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي. لم يسجل سوى 28 لمسة للكرة، وتسع تمريرات دقيقة، واثنين من التدخلات الناجحة قبل أن يتم استبداله في وقت متأخر من المباراة، بعد أن تم تهميشه تقريبًا من قبل ثلاثي خط وسط سيتي المكون من نيكو أورايلي، وتيجاني ريجيندرز، ونيكو غونزاليس.

    يمتلك وولتميد المهارات اللازمة للعب خلف المهاجم، لكن تشكيلة هاو 4-3-3 لا تسمح بذلك، ولا يزال بطيئًا جدًا داخل وخارج منطقة الجزاء كلاعب رقم 9، وهو بلا شك السبب وراء لعب ويليام أوسولا في الهجوم بدلاً منه ضد برشلونة بينما كان جوردون يعاني من المرض. بغض النظر عما يقوله هاو أمام وسائل الإعلام، من الواضح أنه لا يثق تمامًا في وولتميد بعد.

    العملاق النائم

    وفقًا لصحيفة «التلغراف»، يعتقد نادي نيوكاسل أن وولتميد لا يزال بإمكانه أن يصبح المهاجم الرئيسي بلا منازع للفريق بعد خوضه فترة إعداد كاملة مع النادي، وقد تم تحديد هدفين بسيطين له: تمرير الكرة بسرعة أكبر، واستغلال قوته البدنية للوصول إلى المزيد من العرضيات والكرات الثابتة. ومع ذلك، سيكون هناك بالتأكيد إغراء للنظر في خيارات أخرى إذا لم يبدأ في إظهار بوادر تحسن قريبًا. 

    وليس من المبالغة القول إن هذا الأسبوع قد يكون حاسماً في تحديد مستقبله. يبدأ فريق "المغاريب" رحلته إلى برشلونة لخوض مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، ومن المرجح أن ينتظرهم أتلتيكو مدريد في ربع النهائي إذا تمكنوا من تحقيق مفاجأة في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ثم يتحول التركيز بعد ذلك إلى مباراة الإياب في الديربي ضد سندرلاند في الدوري. إذا تمكن وولتميد من التألق في كاتالونيا وتعويض نفسه أمام أقوى منافسي نيوكاسل، فقد تتغير آفاقه. لكنه سيضطر إلى رفع مستواه بشكل كبير بعد أداء مخيب للآمال آخر في الفوز 1-0 يوم السبت على تشيلسي. 

    سيطر البلوز على الكرة وسددوا 21 تسديدة مقابل ست تسديدات لنيوكاسل، رغم أنهم عانوا في صنع فرص واضحة، وكان وولتميد هامشياً للغاية قبل أن يتم استبداله بعد مرور ساعة من المباراة. هناك الكثير مما يعجب في اللاعب الألماني، الذي يمتلك القدرة الفنية والرؤية ليكون صانع الفارق، لكنه يجب أن يبدأ في فرض نفسه.

    وهذا يعني اقتحام منطقة الجزاء في كل فرصة، حتى لو استمر استخدامه في خط الوسط. وولتماد هو حالياً تعريف "العملاق النائم"، وقد حان الوقت للاستيقاظ، وإلا فإن مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون قصيرة الأمد.

